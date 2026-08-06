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Priče o masonskim ložama, tajnim obredima, prepoznatljivim simbolima poput uglomera i šestara, već vekovima raspiruju maštu javnosti.

Delovanje slobodnih zidara kroz istoriju obavijeno je velom misterije i vekovima raspiruje maštu javnosti. Za masone se oduvek vezuje uverenje da okupljaju samo najmoćnije i najbogatije ljude koji iz senke upravljaju svetom.

Međutim, domaći masoni su rešili da delimično skinu veo tajnosti i javnosti ponude odgovor na pitanje koje mnoge kopka - kako se zapravo ulazi u njihove redove.

Ilustracija Foto: Zorana Jevtić

Suverena Velika Loža Srbije podelila je na svojoj zvaničnoj Instagram stranici detaljno uputstvo o tome kako se pristupa njihovom redu, a podatak koji je posebno privukao pažnju mnogih jeste taj da vam za ulazak više nije nužno potrebna "veza" ili uticajni garant - inicijativu danas možete pokrenuti i potpuno sami!

Prvi korak nije običan imejl - evo šta traže

Ipak, ako ste pomislili da je put do članstva jednostavan poput popunjavanja obične prijave za posao, varate se. Pristupanje masoneriji zahteva dugotrajan proces provere, strpljenja i rada na sopstvenom karakteru.

- Ukoliko nemate garanta koji bi vas preporučio, to ne znači da su vam vrata zatvorena. Inicijativu možete pokrenuti sami, ali upravo taj prvi korak nosi veliku težinu. Vaš prvi imejl nije obična poruka. On je vaš prvi razgovor sa ložom i prilika da predstavite sebe kao čoveka. Zato je važno da bude iskren, sadržajan i dovoljno detaljan da oni koji ga čitaju steknu što jasniju sliku o vašem karakteru, vrednostima i motivima - navodi se u zvaničnoj objavi Suverene Velike Lože Srbije.

Višestruke provere

Nakon što pošaljete uvodno pismo, ulazite u proces koji može da traje mesecima, pa i duže. Masoni ne žure sa odabirom svojih članova, a svaki odgovor koji kandidat pošalje analizira se do najsitnijih detalja.

Foto: lightman_pic/Shutterstock, Ivan Protsiuk/Shutterstock, ariel azurin/Shutterstock

- Nakon toga sledi period komunikacije koji može potrajati. Kroz prepisku kandidat odgovara na brojna pitanja i prolazi kroz više provera. Svaki odgovor pomaže loži da proceni da li kandidat poseduje moralne kvalitete, zrelost i iskrenu želju za ličnim razvojem. Tek kada loža proceni da je kandidat ispunio sve neophodne uslove, dobija poziv za lični razgovor i nastavak procesa. Put do članstva nije kratak niti lak, jer je cilj da se izgradi međusobno poverenje - objašnjavaju u objavi.

Predvorje lože i finalni prijem

Čak ni uspešno obavljen lični razgovor ne garantuje da ćete odmah ponosno poneti titulu slobodnog zidara. Pre samog obreda inicijacije, kandidata očekuje pripremni period.

Foto: Zorana Jevtic

- Nakon uspešno završenog procesa kandidat pristupa predvorju lože, gde počinje period upoznavanja, edukacije i pripreme. Tek nakon toga, ako pokaže da je dostojan tog poverenja, pristupa loži kao njen ravnopravan član. Slobodno zidarstvo ne traži savršene ljude. Traži ljude koji su spremni da neprestano rade na sebi - zaključuje se na stranici Grand Lodge of Serbia.

Ko su zapravo masoni?

Slobodno zidarstvo je jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih bratstava na svetu. Nastalo iz srednjovekovnih cehova pravih građevinara i zidarskih majstora, modernije slobodno zidarstvo u oblik kakav danas poznajemo formirano je početkom 18. veka u Engleskoj.

Foto: Printscreen YouTube

Na našim prostorima masonerija ima izuzetno bogatu i duboku tradiciju. Mnogi izvori navode da su mnoge ključne lične srpske istorije, kulture i nauke pripadale masonskom pokretu - među njima navodno Vuk Stefanović Karadžić, Dositej Obradović, knez Mihailo Obrenović, vladika Petar II Petrović Njegoš, kao i naš nobelovac Ivo Andrić i čuveni naučnik Mihajlo Pupin.