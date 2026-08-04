31 GODINA OD 'OLUJE' I PROTERIVANJA SRBA IZ KRAJNE: NAROD KOJI JE OSTAO BEZ DOMA, ALI NE I BEZ KORENA
Za samo tri dana sa svojih viševekovnih ognjišta, od vojne Krajne za vreme Austrougarske monarhije do autonomije i sopstvene valute, Srbi su maltene nestali. Trideset i jedna godina prošla je od operacije „Oluja“ akcije posle koje je više od 250 hiljada Srba napustilo područje nekadašnje Republike Srpske Krajine. Dok Hrvatska u Kninu slavi vojnu pobedu, Srbija i Republika Srpska danas u Mrkonjić Gradu odaju počast stradalima i prognanima. U mestu koje je i samo doživelo razaranja i stradanje, okupili su se najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske, predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem.
Kako je moguće da se na jednom mestu slavi, a na drugom oplakuje isti istorijski događaj? Šta nam odnos regiona prema „Oluji“ govori o pomirenju tri decenije kasnije?
Zašto pojedini regionalni zvaničnici prisustvuju proslavi u Kninu, ali ne i pomenu žrtvama u Mrkonjić Gradu?
Da li je kultura sećanja danas pitanje istorije ili pitanje politike?
Mogu li Srbi sačuvati jedinstvo kada su podele sve dublje?
Gosti 'Usijanja':
Dragan Vujičić, novinar
Vladimir Gajić, advokat
Mile Bosnić, predsednik Udruženja prognanih Srba iz Hrvatske
Viber:Veljko Džakula, bivši potpredsednik Vlade Republike Srpske Krajine
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