Za samo tri dana sa svojih viševekovnih ognjišta, od vojne Krajne za vreme Austrougarske monarhije do autonomije i sopstvene valute, Srbi su maltene nestali. Trideset i jedna godina prošla je od operacije „Oluja“ akcije posle koje je više od 250 hiljada Srba napustilo područje nekadašnje Republike Srpske Krajine. Dok Hrvatska u Kninu slavi vojnu pobedu, Srbija i Republika Srpska danas u Mrkonjić Gradu odaju počast stradalima i prognanima. U mestu koje je i samo doživelo razaranja i stradanje, okupili su se najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske, predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem.