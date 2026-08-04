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U Srbiji, u 18 sati najtoplije je bilo u Somboru, na Paliću i u Kikindi gde je izmereno 38 stepeni, a slede Novi Sad, Zrenjanin, Loznica, Sremska Mitrovica, Smederevska Palanka i Veliko Gradište sa 37 stepeni.

U Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Kruševcu i Ćupriji bilo je 36 stepeni, dok je 35 izmereno u Nišu, Kraljevu i Leskovcu, piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Slede Požega, Kuršumlija, Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje gde je izmereno 34 stepena.

Najprijatnije je bilo na Kopaniku gde je izmereno 21, Zlatiboru 27 stepeni, a u Sjenici 28 stepeni.

Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusa, a najizraženiji će biti danas, sutra i prekosutra (od 4. do 6. avgusta).

U Vojvodini i Beogradu biće tropske noći.

U petak i za vikend će intenzitet vrućina oslabiti pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura od 32 do 36 °C, a zatim se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperatura.