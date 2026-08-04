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U Asprovalti, u Grčkoj, se danas odigrala prava drama sa srećnim završetkom, zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji našeg kolege heroja Bojana Stojanovića koji je spasio od sigurnog utapanja stariju ženu J.D. iz Niša.

Bojan je u ključnom trenutku reagovao munjevito, izvukao ženu iz mora i sprečio da se ovaj nemili događaj završi tragično.

- Starija gospođa se davila svega metar i po od obale. U poslednjem trenutku sam primetio šta se dešava i odmah doplivao do nje. Izvukao sam je iz mora, bila je u veoma teškom stanju – usne su joj bile plave i delovalo je da ne daje znakove života - opisuje Bojan i dodaje:

- Položio sam je na bok i uspeo da je povratim do dolaska ekipe Hitne pomoći. Kada su stigli, rekli su da je nivo kiseonika u organizmu iznosio svega 19 odsto, što govori koliko je situacija bila ozbiljna.

U saradnji sa vlasnicima smeštaja, ubrzo je pozvana i stigla ekipa hitne pomoći, koja je na licu mesta pružila neophodnu prvu pomoć. Nakon zbrinjavanja, J. D. prevezena je u bolnicu u Solunu, gde je zadržana na daljem posmatranju.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko prisebnost, hrabrost i spremnost da se pomogne drugome mogu biti presudni u trenucima kada je nečiji život ugrožen.