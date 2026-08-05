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Auto-moto savez Srbije (AMSS) objavio je jutros najnovije informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, a najveće zadržavanje zabeleženo je na prelazu Batrovci.

Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko sat vremena na izlaz iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dok se, prema podacima JP "Putevi Srbije", bez čekanja prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima širom zemlje.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra temperature dostići i do 40 stepeni, a visoke vrućine mogu dovesti do omekšavanja asfalta, pregrevanja motora, pucanja pneumatika i smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze i provere ispravnost vozila pre polaska.

Kurir.rs

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