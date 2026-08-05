Auto-moto savez Srbije ( AMSS ) objavio je jutros najnovije informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, a najveće zadržavanje zabeleženo je na prelazu Batrovci .

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dok se, prema podacima JP "Putevi Srbije", bez čekanja prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima širom zemlje.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra temperature dostići i do 40 stepeni, a visoke vrućine mogu dovesti do omekšavanja asfalta, pregrevanja motora, pucanja pneumatika i smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju, što povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze i provere ispravnost vozila pre polaska.