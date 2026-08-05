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Izuzetno nizak vodostaj Save ponovo je iz vode izvukao jedan od najzanimljivijih istorijskih simbola ovog dela Srbije – olupinu broda "Slovenac", koju meštani već godinama nazivaju "Savski Titanik".

Olupina se nalazi između Sremske Mitrovice i Jarka, a ovih dana, zbog dugotrajnog sušnog perioda i niskog nivoa reke, izronio je znatno veći deo broda nego što je to uobičajeno. Uz njega se pojavio i veliki peščani sprud, koji je postao prava atrakcija za kupače, pecaroše, vlasnike čamaca i ljubitelje fotografije.

Iako se ostaci broda mogu videti gotovo svakog leta kada Sava značajno opadne, ovogodišnji vodostaj omogućio je da se jasno uoče delovi metalnog trupa koji su inače skriveni ispod površine vode.

Foto: Kurir/D.Š.

Parni tegljač "Slovenac" izgrađen je 1913. godine u Budimpešti, a nakon Prvog svetskog rata pripao je tadašnjoj Kraljevini SHS. Njegova plovidba završena je 25. aprila 1945. godine, kada je, prema istorijskim podacima, naleteo na minu i potonuo u Savi kod Jarka.

Više od osam decenija kasnije, ostaci broda i dalje miruju na rečnom dnu. Vreme i korozija učinili su svoje, ali se i danas mogu prepoznati delovi konstrukcije koji svedoče o bogatoj istoriji rečnog saobraćaja na Savi.

Ovog leta prizor je posebno upečatljiv zbog velikog peščanog spruda koji se formirao uz olupinu. Tokom toplih dana ovde dolaze brojni građani kako bi uživali na improvizovanoj plaži ili fotografisali nesvakidašnji prizor.

Ipak, koliko god mesto bilo privlačno, stručnjaci upozoravaju na oprez. Reč je o staroj metalnoj konstrukciji sa oštrim ivicama, dok peščani sprudovi i plićaci mogu biti varljivi zbog promenljivog rečnog dna.

Niski vodostaji ove godine nisu karakteristični samo za Savu. Dugotrajan period bez padavina i visoke temperature doveli su do značajnog pada nivoa vode i na drugim rekama u Srbiji, zbog čega su na pojedinim mestima izronili potopljeni objekti i veliki peščani sprudovi – prizori kakvi se retko viđaju u ovom obimu.