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Sve češće se dešava da oglasi na internetu prestanu da budu samo mesto za kupovinu i prodaju, pa umesto toga postanu prava mala zabava za korisnike.Neobični predmeti, luksuzne kolekcije ili nesvakidašnje cene često pokrenu lavinu reakcija i pretvore običnu objavu u temu o kojoj svi pričaju.

Jedan takav oglas iz Srbije izazvao je nedavno veliku pažnju na Fejsbuku. Na stranici "Čokolada Vršac" osvanuo je oglas za prodaju "kraljevskog nameštaja" u vrednosti od čak 25.000 evra, a fotografije raskošne kolekcije i visoka cena odmah su privukle brojne komentare korisnika.

"Jedinstvena šansa! Za prodaju kraljevski nameštaj, 25.000 evra", pisalo je u kratkom opisu oglasa, uz fotografije kompleta koji je, sudeći prema reakcijama, mnoge iznenadio svojim izgledom.

Iako je komplet crvenog nameštaja sa zlatnim detaljima - trosed, fotelje i stočić - bio potpuno neobičnog izgleda, ipak je cena od 25.000 evra bila detalj koji je najviše privukao pažnju korisnika.

"Nameštaj za lečenje kompleksa"

Dok su neki pokušavali da procene vrednost nameštaja, drugi su se našalili na račun luksuznog izgleda i iznosa koji je naveden u oglasu. Komentari su se nizali jedan za drugim, a korisnici su ubrzo od objave napravili pravu malu internet atrakciju.

"Poštovanje, zanima me samo staklo od stola ako bi prodao, pozdrav...", "Ovo je nameštaj za lečenje kompleksa", "Za 25 hiljada evra kupio stan u Beogradu na vodi...", "Pozdrav, zanima me samo cena vaze sa stola", "Ovo je u stilu Tonija Montane", "Može li zamena za BMW 6, 2022. godište...", "Ovoga ima samo u Srbiji", pisali su oni.

"Ovo je Luj 678"

Neki korisnici otišli su i korak dalje, pa su u šaljivom tonu povezivali nameštaj sa poznatim ličnostima i filmovima:

"Neko opljačkao kuću Ljube Aličića", "A gde su tu kralj i kraljica?", "Ovo je Luj 678...".