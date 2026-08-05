Samsung je predstavio novu generaciju preklopnih pametnih telefona - Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Novi modeli donose elegantan dizajn, vrhunske performanse i unapređene Galaxy AI funkcije koje svakodnevne aktivnosti, produktivnost i zabavu podižu na potpuno novi nivo.

Iskoristi period pretprodaje do 6. avgusta 2026. godine i među prvima obezbedi svoj noviGalaxy Z uređaj uz ekskluzivne pogodnosti:

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Pravo na poklon punjač ostvaruju korisnici koji su se u periodu od 8. do 22. jula 2026. godine registrovali za praćenje Samsung Unpacked događaja putemSamsung Unpacked stranice, a zatim tokom trajanja pretprodaje kupili jedan od promotivnih uređaja i registrovali kupovinu putem Samsung Members aplikacije, u skladu saPravilima promocije.



Uz novi Galaxy AI, komunikacija, pretraga, kreiranje sadržaja i organizacija obaveza postaju jednostavniji nego ikada. Dodatno, Google AI Pro omogućava pristup naprednim AI alatima i funkcijama tokom šest meseci bez dodatnih troškova.