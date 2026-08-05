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Da li ste svesni da jedan zalogaj može da pokrene zdravstvenu katastrofu. Četvorogodišnji Matija iz Italije je 2017. godine pojeo sir od sirovog mleka, zaražen bakterijom ešerihija koli. Samo nekoliko sati kasnije dobio je jake bolove i grčeve, a infekcija je izazvala hemolitičko-uremijski sindrom i nepovratna oštećenja mozga. Devet godina proveo je slep, paralizovan i hranjen preko sonde, a sada je preminuo u trinaestoj godini. Njegov otac traži stroža upozorenja na proizvodima od sirovog mleka.

Ova tragedija otvara pitanje koliko znamo o bezbednosti hrane, posebno kada temperatura prelazi 40 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da kvarljiva hrana tada van frižidera ne bi smela da ostane duže od sat vremena. Šta jesti da bismo se rashladili, koliko vode piti i zašto ni sladoled ni ledeni napici nisu uvek najbolji spas, za emisiju "Redakcija", govorio je nutricionista prof. dr Momčilo Matić.

- Sve što se prodaje na pijacama trebalo bi da bude adekvatno obeleženo. Veliki problem predstavlja pitanje koliko smo izloženi mikroorganizmima kroz konzumiranje takve hrane, zbog čega bi inspekcija posebno u letnjim uslovima morala pojačano da kontroliše situaciju. Ešerihija koli veoma brzo napada jaja i sir, dok se kod mesa često javlja salmonela. Dakle, izloženost infektivnim agensima tokom visokih temperatura značajno je povećana - počeo je Matić.

Momčilo Matić Foto: Kurir Televizija

Oprez sa namirnicama tokom vrelih dana

Upozorio je na važnost higijene i pravilnog rukovanja hranom tokom leta, posebno kada je reč o namirnicama koje se često kupuju na pijacama.

- Posebno je problematična Ešerihija koli, veoma uporna bakterija koja ima visoku sposobnost razmnožavanja. Kada se namnoži, može da izazove ozbiljne probleme i napadne ceo organizam. Zato je higijena broj jedan tokom letnjih meseci, kada imamo povećan rizik od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama. Često upozoravam i na voće koje se prodaje na pijacama, posebno na lubenice koje se seku na polovine ili četvrtine. Spoljašnja kora može biti zagađena mikroorganizmima, jer lubenice stoje na pijacama i nisu uvek adekvatno skladištene. Kada se takva lubenica iseče bez prethodnog pranja, bakterije sa kore mogu da dospeju u unutrašnjost - naveo je.

Nutricionista je za Kurir TV posavetovao potrošače kako da pravilnim pranjem i čuvanjem namirnica smanje rizik od unošenja štetnih mikroorganizama tokom leta.

- Moj savet je da češće kupujemo celu lubenicu kako bismo je kod kuće oprali i pripremili za konzumaciju. Lubenicu treba oprati spolja, najbolje uz korišćenje sapuna, a zatim dobro isprati pod toplom vodom. Kada je isečemo, na taj način sprečavamo da se bakterije, virusi i nečistoće sa kore prenesu na pulpu koju jedemo. Isto važi i za voće koje se često probava na pijacama - najbolje je uzeti ga, oprati kod kuće i tek onda konzumirati. Higijena je najvažnija. Posude u kojima se čuva hrana, radne površine i stolovi na kojima se priprema hrana moraju biti čisti. Posebnu pažnju treba obratiti na brzu hranu, gde postoji izloženost visokim temperaturama, ali i kontakt sa novcem - istakao je nutricionista.

Grožđe je proglašeno najproblematičnijim među svim grupama hrane, pri čemu je jedan uzorak sadržao ostatke najmanje 16 različitih pesticida Foto: nblx/Shutterstock

- Visoka kontaminacija vode može da napravi ozbiljan problem. Kada je reč o skladištenju hrane, tokom leta je veoma važno da se namirnice čuvaju u frižideru na odgovarajućoj temperaturi. Hrana ne treba da bude otvorena, već pravilno upakovana i odvojena. Na primer, meso koje stoji iznad drugih namirnica može da procuri i kontaminira hranu ispod njega. Isto važi i za voće i povrće koje je počelo da se kvari. Važno je napraviti red u frižideru i voditi računa o pravilnom skladištenju namirnica - kaže on.

Kako pravilno oprati voće i povrće

Nutricionista je otkrio jednostavan način za uklanjanje nečistoća sa namirnica i posavetovao kako ih pripremiti pre konzumiranja.

- Kada govorimo o voću i povrću i o tome da li je dovoljno samo pranje vodom ili treba koristiti sodu bikarbonu zbog pesticida, još pre mnogo godina slušao sam savet jednog lekara koji je praktikovao pranje voća tako što bi natrljao ruke sapunom, a zatim blago istrljavao namirnice sa tvrdom korom, poput paradajza, krastavca ili paprike. Nakon toga ih treba dobro isprati pod toplom vodom.

Koristeći podatke koje je vlada objavila ranije ove zime, Pesticide Action Network UK (Pan UK) utvrdio je da je 12 namirnica izloženo riziku od takozvanog „koktel-efekta“ Foto: Shutterstock

- To je dovoljno za uklanjanje nečistoća, mikroorganizama, bakterija i virusa. Postoje i istraživanja koja su pokazala da se ovakvim načinom pranja mogu ukloniti i ostaci pesticida sa površine voća i povrća. Naravno, to se ne odnosi na namirnice poput jagoda koje imaju osetljivu površinu. Ali kod voća sa čvrstom korom, pravilno pranje je veoma važan korak - za Kurir televiziju, objasnio je Matić.

03:32 "JEDAN ZALOGAJ MOŽE DA BUDE KOBAN" Nutricionista otkrio kako da sprečimo opasne infekcije iz hrane - Evo kako da se zaštitite tokom leta Izvor: Kurir televizija

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