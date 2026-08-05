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Jedan ugašen ljudski život, više povređenih, vansudske nagodbe zbog nanete štete i pretpljenog stresa. "Izvinjenje" avio-kompanije u vrednosti od po 5.000 dolara svim putnicima, uz vaučer za buduća putovanja. I izmene bezbednosnih standarda u avio-saobraćaju. To je, u kratkim crtama, epilog nesreće na letu “Sautvest erlajnza“ iz 2018. godine. I tada je, kao i na letu “Rajanera“, kada je Ljubiša Karović zamalo ispao iz aviona, oštećen prozor. To, međutim, nije jedina stvar koja povezuje ova dva slučaja.

Snažan prasak, vrisak i panika u kabini – tako je, prema svedočenju putnika, izgledao trenutak kada je 17. aprila 2018. godine otpao prozor aviona na liniji Njujork-Dalas, kroz koji je jedna 43-godišnja žena delimično izvučena iz letelice.

Vazduh je naglo prodro u kabinu, avion su zatresle snažne vibracije, a sa plafona su se automatski spustile maske sa kiseonikom.

Stjuardese i dvojica putnika uspeli su da ženu uvuku nazad u avion. Usledilo je prinudno sletanje.

Od teških povreda glave, vrata i trupa, Dženifer Riordan, majka dvoje dece iz Novog Meksika, preminula je istog dana u bolnici u Filadelfiji. Više putnika je povređeno.

Havarija na motoru, koja se dogodila pola sata nakon poletanja, pretvorila je redovan let kompanije “Sautvest erlajnz“ u nesreću koja je značajno uticala na izmene bezbednosnih standarda u civilnoj avijaciji.

Šta se tačno dogodilo

Prema zvaničnom izveštaju američkog Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB), do nesreće je došlo jer se lopatica ventilatora levog motora slomila usled zamora materijala. Zatim je otkazala zaštitna oplata motora, čiji su delovi pogodili trup aviona kod putničkog prozora. Prozor je potom ispao, što je dovelo do nagle dekompresije kabine.

Nešto slično dogodilo se i 10. jula ove godine na letu kompanije "Rajaner", smatra Vasilis Cijaras, advokat Ljubiše Karovića, Srbina koji je, prema sopstvenom svedočenju i svedočenju svedoka, oko dva minuta virio kroz prozor letelice.

- Na osnovu dokaza kojima raspolažemo, smatramo da bi isti scenario kao 2018. mogao biti i ovde, ali to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ne dobijemo izveštaje NTSB i drugih agencija - kaže advokat.

Dok se čeka zvanični izveštaj istrage, analiziraju se snimci tehničkog stručnjaka, kojeg je angažovao Karovićev pravni tim. On je, prema rečima advokata, pregledao avion, fotografisao oštećenja i prikupio dokumentaciju.

- Oštećeno je mnogo lopatica, a jedna lopatica čak nedostaje na turboventilatoru motora - kaže Cijaras.

Pretpostavka Karovićevog pravnog tima je da se nešto unutar samog motora ili otkačilo ili slomilo, a da su zatim ti delovi, odnosno fragmenti, izazvali dalje lomljenje i stvaranje još većeg broja fragmenata.

Avioni iste generacije Na oba leta saobraćali su avioni boing 737 next generation. Iako dva različita modela, reč je o avionima iste generacije, koji koriste isti tip motora, CFM56-7B, kompanije CFM International, zajedničkog preduzeća američkog "Dženeral elektrik Aerospejs" (GE Aerospace) i francuskog "Safrana".

Naložen redizajn oplate motora i stroža kontrola

Nesreća iz 2018. dovela je do niza tehničkih i regulatornih promena.

NTSB je preporučio izmene konstrukcije zaštitne oplate motora na avionima boing 737 next generation, pošto je utvrđeno da se nakon loma lopatice ventilatora zaštitna oplata raspala.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je tu preporuku pretvorila u obaveznu direktivu. Dat je rok da se modifikacije zaštitne oplate na letelicama kojima raspolažu avio-kompanije sprovedu do 2028. godine.

Istovremeno, za motore CFM56-7B uvedene su strože i češće inspekcije lopatica ventilatora, kako bi se blagovremeno otkrile pukotine nastale usled zamora materijala.

Da li je nešto promaklo

Aktuelna istraga o incidentu na letu "Rajanera" podstakala je FAA da preispita svoj odgovor na nesreću iz 2018.

Foto: Jomica8/Shutterstock

Iako, prema rečima administratora FAA Brajana Bedforda, prvi pokazatelji ne ukazuju na to da su ta dva događaja nastala po istom mehanizmu, Bedford ističe da je za konačne zaključke ipak prerano.

- Da li nam je nešto promaklo? Prerano je da se to kaže, ali tu mogućnost još ne možemo da isključimo - rekao je Bedford za Rojters.

Uplata od 5.000 dolara i vaučeri za sve putnike Nakon nesreće, "Sautvest erlajnz" je svim putnicima sa leta isplatio po 5.000 dolara i dodelio vaučer za buduće letove u vrednosti od 1.000 dolara, uz napomenu da to ne utiče na njihovo pravo da pokrenu sudski postupak. Prema izveštaju Rojtersa iz oktobra 2019., tužbe je podnelo najmanje 14 putnika, a najmanje 11 postupaka je do tada okončano nagodbom. Uslovi nagodbi i iznosi odšteta nisu javno saopšteni.

Od nesreće 17. aprila 2018. do konačnog izveštaja NTSB prošlo je 19 meseci.

Istraga incidenta na letu "Rajanera" je u toku.

Prema saznanjima advokata Cijarasa, prve zvanične informacije o tome šta se zaista dogodilo na liniji Solun - Memingen mogle bi biti saopštene tokom ovog meseca.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Od rezultata istrage zavisi to koga će Ljubiša Karović tužiti zbog onoga što je preživeo i koliku će odštetu tražiti. Karović tvrdi da od "Rajanera" nije dobio nikakvu pomoć ni podršku - ni u toku incidenta, ni kasnije u toku bolničkog lečenja.

Njegov advokat veruje da, pored eventualne odgovornosti avio-kompanije, postoji odgovornost i proizvođača aviona i motora. Ukoliko istraga to potvrdi, tužbe bi mogle da stignu na više adresa.

- Tražićemo značajnu odštetu od svih odgovornih - poručuje Cijaras.