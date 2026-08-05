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Reke u Srbiji se povlače, ali problemi koje za sobom ostavljaju postaju sve veći. Kod Bezdana je vodostaj Dunava pao na minus 164 centimetra, crpna stanica Bezdan 2 je van rada, a u tri vojvođanska okruga zabranjeno je zahvatanje vode iz Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Na zapadu Srbije opada Rzav, pa se u Lučanima i Arilju pripremaju i za moguće restrikcije.

Šta zabrana konkretno znači za poljoprivredu, navodnjavanje i građane i kakvi se interventni radovi sprovode, za emisiju "Redakcija", iz Vojvodine je izveštavala Stanislava Keneški - novinarka Kurira.

- Verovali ili ne, stojim na mestu za koje nikada nisam mislila da ću moći da stanem - praktično na polovini Dunava. Iza mene se vidi Srem, a imam osećaj da bih mogla još malo da hodam, pa čak i da zaplivam i pređem do Sremske Kamenice. Ne pamtim da je Dunav ikada ovako izgledao. Iza mene se vide sprudovi, a zbog sunca nisam uspela da vam pokažem i da je jedan od novosadskih splavova na Ribarskom ostrvu potpuno na suvom. Dakle, situacija na Dunavu je zaista ekstremna - rekla je Keneški.

Stanislava Keneški - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Dunav na istorijskom minimumu

Kako je objasnila, nizak vodostaj Dunava izazvao je ozbiljne posledice po prirodu, saobraćaj i poljoprivredu, dok se čeka promena vremenskih prilika.

- U ruci držim školjku koju sam pronašla na ovom pesku na kojem stojim. Na svakih nekoliko centimetara nalaze se mrtve, otvorene školjke. Govorimo već i o ozbiljnom ekološkom problemu - riba pati jer je voda veoma topla i ima manje kiseonika. Na pojedinim rukavcima u Novom Sadu prošle nedelje čak je upumpavana voda kako bi se sprečio potpuni pomor ribe. Kada je reč o rečnom saobraćaju, on je sveden na trećinu. Kruzeri ne dolaze u Novi Sad, nema turista na koje smo navikli tokom leta. Probleme oseća i poljoprivreda. Pokrajinski štab za vanredne situacije je zasedao, a zbog zabrane zahvatanja vode mnogi poljoprivrednici ne mogu da navodnjavaju svoje njive - navela je.

Upozorila je da će bez obilnijih padavina biti teško promeniti trenutnu situaciju na Dunavu.

- Dakle, veoma nizak vodostaj Dunava donosi brojne probleme, a prognoze ne najavljuju značajnije poboljšanje do petka. Tada postoji mogućnost kiše, ali su padavine potrebne i u gornjim tokovima Dunava kako bi se situacija promenila. Ono što sada možemo jeste da čekamo da nam priroda pomogne, jer ljudi u ovom trenutku imaju veoma ograničene mogućnosti da utiču na situaciju. Čini se da ne postoji dovoljna količina vode koja bi mogla da nadoknadi ono što je rečnom svetu trenutno potrebno - kaže Keneški.

Foto: Printscreen Facebook

- Apel nadležnih je da se voda iz vodovoda ne koristi za punjenje bazena i zalivanje bašta. Moramo odgovorno da trošimo vodu. Kako će se situacija odraziti i na snabdevanje električnom energijom, videćemo narednih dana, jer za sve o čemu govorimo voda je ključna. Voda je izvor života i možemo samo da se nadamo da će kiša uskoro stići - i to ne samo ovde u Novom Sadu, već i u delovima iz kojih Dunav dobija svoje tokove - za Kurir televiziju, zaključila je Keneški.

Apel građanima zbog potrošnje vode

A kakva je situacija u zapadnoj Srbiji, šta je ovog jutra najnovije i koliko su lokalne samouprave blizu uvođenja restrikcija, za jutarnji program Kurir televizije, proverila je Gordana Injac - novinarka Kurira.

- Situacija u Moravičkom okrugu nije dramatična kao na severu zemlje, ali jeste zabrinjavajuća. Pojedine lokalne samouprave su na korak od uvođenja vanredne situacije na svojim teritorijama. Vodosistem RZAV trenutno isporučuje oko 610 litara vode Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi. Za sada nema problema u snabdevanju, ali će ih biti ukoliko se voda ne bude racionalno trošila - rekla je.

Gordana Injac - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o racionalnoj potrošnji, to podrazumeva štednju i korišćenje vode isključivo za piće i ličnu higijenu. Nenamensko trošenje, poput zalivanja poljoprivrednih kultura, punjenja bazena i sličnog, biće predmet kontrole opštinskih inspekcija. Na vodosistemu RZAV situacija je za sada stabilna i on normalno funkcioniše. Svih oko 220.000 stanovnika Moravičkog okruga uredno se snabdeva vodom. Međutim, na vodozahvatu Ševelj hidrološka situacija je nepovoljna - nivo reka svakodnevno opada, zbog čega je štednja vode jedino rešenje - objasnila je Injac.

Naša ekipa juče je posetila Lučane i Arilje, i evo šta su rekli predstavnici tih opština o aktuelnoj situaciji.

- Nismo uveli restrikcije, ali smo preduzeli preventivne mere i uputili apel svim građanima opštine Lučani da vodu trenutno koriste isključivo za piće i održavanje higijene. Važno je izbegavati zalivanje i svako nenamensko trošenje vode. Imajući u vidu da nam za tri dana predstoji 65. Dragačevski sabor trubača, obezbedićemo dovoljne količine vode sa ovog vodosistema. Ipak, naše inspekcije će već od sutra biti 24 sata na terenu kako bi kontrolisale potrošnju - za Kurir televiziju, rekao je predsednik opštine Lučani izabran Milija Milenković.

predsednik opštine Lučani izabran Milija Milenković Foto: Kurir Televizija

Na koji način će građanima biti pružena pomoć ukoliko dođe do nestanka vode, odgovorio je Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje.

- Kao i svake godine, postavićemo stacionarne cisterne na mestima gde je to moguće, a mobilnim cisternama ćemo dovoziti vodu građanima. Punićemo i privatne rezervoare domaćinstava, jer je veliki problem uvek obezbediti dovoljno vode za stoku. Moramo voditi računa i o tome da domaćinstva dobiju vodu za životinje i kućne ljubimce. Takođe ćemo deliti flaširanu vodu i vodu u balonima građanima koji na drugi način ne mogu da je obezbede. Angažovaćemo sve raspoložive kapacitete, a Štab za vanredne situacije će reagovati i uskoro zasedati ukoliko bude potrebe - za emisiju "Redakcija", zaključio je Maslar.

Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje Foto: Kurir Televizija

03:18 REKE U SRBIJI NESTAJU PRED OČIMA! Nizak vodostaj Dunava napravio haos, ugroženi riba, poljoprivreda i rečni saobraćaj - Nadležni apeluju na štednju Izvor: Kurir televizija

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