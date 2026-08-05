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Iako mnogi misle da sitne kazne "mogu da sačekaju", praksa pokazuje drugačije. Ukoliko se prilikom pasoške kontrole u sistemu pojavi podatak o neizmirenoj obavezi ili aktivnoj naredbi za dovođenje, putnik može biti izdvojen i vraćen sa graničnog prelaza.

Prema informacijama stručnjaka, u poslednjih desetak dana zabeleženo je najmanje šest slučajeva u kojima su građani Srbije zaustavljeni prilikom pokušaja izlaska iz zemlje. Među njima su bili putnici iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Niša, Zaječara i drugih gradova.

Zbog 3.000 dinara ostao bez mora

Jedan slučaj posebno je privukao pažnju. Na graničnom prelazu Preševo, muškarac koji je sa devojkom krenuo autobusom na letovanje morao je da napusti vozilo i prekine putovanje.

Iako je aranžman bio plaćen i sve je bilo spremno za odmor, problem je napravila neplaćena prekršajna kazna od svega 3.000 dinara. Njegova devojka nastavila je putovanje sama, dok je on ostao u Srbiji.

Foto: Kurir/T.S.

Provera traje nekoliko minuta

Stručnjaci upozoravaju sve koji planiraju putovanje da pre polaska obavezno provere da li imaju dugovanja ili nerešene postupke.

Prva provera može se obaviti putem Registra neplaćenih novčanih kazni. Potrebno je uneti ime, prezime i jedinstveni matični broj građana, nakon čega sistem pokazuje da li postoje neizmirene obaveze.

Pored toga, građani mogu proveriti i da li se protiv njih vodi prekršajni postupak, kao i da li je izdata naredba za dovođenje.

Kako rešiti problem pre puta

Ukoliko se utvrdi da postoji dug ili nerešen postupak, potrebno je javiti se nadležnom sudu, izmiriti obavezu ili dati traženu izjavu. Nakon toga sud izdaje potvrdu, koja se prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi se prepreka uklonila iz evidencije.

U suprotnom, neprijatno iznenađenje može uslediti baš onda kada su kofere već spakovani, a putovanje do mora već počelo.

Zato stručnjaci apeluju: nekoliko minuta provere pre polaska može spasiti od gubitka novca, vremena i - propalog letovanja.