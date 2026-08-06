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Mnogi građani Srbije leto provode na omiljenim destinacijama u Grčkoj, gde pored sunčanja i odmora neretko dolazi i do nesuglasica među turistima. Ovih dana pažnju na društvenim mrežama privukla je objava iz Nea Kalikratije, u kojoj se jedna žena, koja je na Fejsbuku upisana kao Dragica, požalila na ponašanje grupe naših turista, tvrdeći da glasnom muzikom remete odmor svima u okolini.

Naime, u Fejsbuk grupi "Grčka - apartmani" osvanula je objava u kojoj autorka navodi da se svakodnevno suočava sa bukom iz obližnjeg apartmana.

- Zamolila bih moje sunarodnike, iz Leskovca, koji letuju u ulici Kritis u Nea Kalikratiji da smanje doživljaj! Znamo i ko ste i šta ste... Od 9 sati ujutru grmi od muzike, kao pod šatorom! Isto kao što ste vi na odmoru, i svi oko vas su na odmoru i ne moraju da slušaju vaše seljačenje! To promenite tamo odakle ste došli... ako smete! Mene je sramota zbog vas... dno dna - napisala je ona i dodala da su turisti stavili zvučnik na terasu.

Objava je izazvala veliki broj reakcija, a većina članova grupe smatrala je da problem ne treba rešavati putem društvenih mreža, već obraćanjem vlasniku smeštaja ili policiji.

Foto: Printscreen/ Facebook Grčka - apartmani

- Prijavi hotelu gde su, šta na Fejsbuku moliš koga. Ili nađi gazdu apartmana - glasio je jedan od komentara.

Sličnog mišljenja bio je i drugi korisnik grupe.

- Misliš da ako pročitaju tvoj komentar da će da smanje muziku? Njima je odmor muzika, a vama mir. Znači da biste dobili mir morate da nađete vlasnike ili policiju da pozovete. Prijatan dan.

Bilo je i onih koji smatraju da bi ovakvo ponašanje trebalo strože sankcionisati.

- Kako zaslužuju jednu dobru kaznu pa da im ne padne na pamet više da pređu granicu.

Još jedan član grupe savetovao je autorki da se obrati nadležnima.

- Samo prijavite vlasniku njihovog apartmana i zapretite policijom.