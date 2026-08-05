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Univerzitetski klinički centar Nišotvorio je sedam novih specijalističkih ambulanti, čime je napravljen veliki korak u unapređenju uslova za pacijente i organizaciji rada najveće zdravstvene ustanove na jugu Srbije.

Ono što su do juče bili magacini i nefunkcionalne prostorije, danas je prostor namenjen pacijentima, njihovim pregledima i boljoj zdravstvenoj zaštiti.

Bez čekanja i izgovora, urađena je brza i odlučna reorganizacija prostora sa jednim ciljem, da pacijent bude na prvom mestu.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je da se problemi više ne odlažu, već rešavaju.

Foto: UKC Niš

"Nema više sedenja skrštenih ruku. Svaku prostoriju koju smo mogli - stavili smo u funkciju pacijenata. Tamo gde su bili magacini, danas su ambulante", poručio je Lazarević.

Na petom spratu stare zgrade hirurgije napravljen je potpuni preokret. Prostor je uređen, pacijentima su obezbeđeni bolji uslovi, nove stolice, uređeni hodnici i opremljeni sanitarni čvorovi.

Foto: UKC Niš

Posebna pažnja posvećena je neurologiji i endokrinologiji, službama koje imaju veliki broj pacijenata iz čitavog regiona. Upravo ove oblasti dobile su novi prostor kako bi se smanjile gužve i poboljšao kvalitet pregleda.

"Ovo nije kraj, ovo je početak uvođenja reda. Dok ne dobijemo novi objekat, boljom organizacijom pravimo bolje uslove za pacijente svakog dana", naglasio je direktor UKC Niš.

1/6 Vidi galeriju UKC Niš otvorio je sedam novih ambulanti, a direktor dr Milan Lazarević poručio je da je briga za pacijenta na prvom mestu. Foto: UKC Niš

Istovremeno se nastavlja rasterećenje sistema, oftalmologija je izmeštena, a vaskularna hirurgija biće prebačena u veći i funkcionalniji prostor, prilagođen potrebama pacijenata.