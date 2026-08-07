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Devojka koja je bazirala svoje onlajn prisustvo putujući svetom i objavljujući zanimljiv sadržaj na mrežama došla je i u Srbiju, a nakon objave jednog od snimaka nastala je potpuna pometnja. Tema je bila - da li je bezbedno noću u Srbiji.

Iako je ona snimkom pokušala da stavi do znanja da se osetila sasvim u redu, zapravo potpuno sigurno, krenuo je blagi haos.

Foto: Shutterstock

"Hodam kući u pet ujutru sama, ali u Srbiji sam, tako da je to ok", napisala je devojka snimajući sebe kako ležerno i relaksirano korača i uživa, a potom i ono što je mogla da vidi tada.

Uprkos činjenici da se većina složila sa njenom konstatacijom da je naša zemlja veoma bezbedna, bilo je onih koji su se požalili da u svojim gradovima ne smeju ni ranije od toga da izađu sami, a jedan komentar je pokrenuo pravi mali haos.

"Ko koji (psovka) hoće da ide u Srbiju", napisao je muškarac koji se predstavlja kao Fransoa Berkmans.

Usledio je niz odgovora zbog čega je i snimak postao popularan.

Od: "Koga koji (psovka) zanima tvoje mišljenje", preko onih koji su navodili da je Srbija sajna, zabavna i da im je bilo super, do osoba koje su ga vređale po nizu pretpostavki od njegove nacionalnosti do orijentacije.

"Zamisli šetaš ulicama Pariza usred noći... Šanse da te neko napadne ili opljačka je 99,9 odsto. Ko koji (psovka) želi da ode tamo", jedan je od suptilnijih uprkos navedenom.

S druge strane, pojedini su poželeli da ga podsete na istoriju.

"Sram te bilo. Razumeo bih da si sa Balkana, ali ti si Francuz. Treba da te bude sramota kada se uzme u obzir zajednička istorija francuskog i srpskog naroda. Tvoji preci su se borili za poštovanje i zajedništvo, a evo tebe - osrednji dizajner u pokušaju koji pljuje na sopstvenu istoriju. Nisi ni pročitao dovoljno knjiga u životu da bi zaslužio da budeš toliko bez poštovanja kao što si sada", piše.