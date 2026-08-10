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Mnogi vozači u automobilu drže krst okačen o centralni retrovizor. Nekima je to simbol vere, nekima porodična tradicija i podsetnik na molitvu pre puta, a nekima forma koja se iz nekog razloga podrazumeva.

Ipak, često se postavlja pitanje da li crkva odobrava ovu praksu i da li takav predmet može da predstavlja rizik u saobraćaju.

Za mišljenje sa duhovne tačke gledišta pitali smo sveštenika Radoslava Savovića, starešine crkve Svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici.

- Mnogi to rade. Ako je izraz vere, to je u redu. Ako je samo forme radi, onda ne vidim svrhu - kaže otac Radoslav i savetuje da na svaki put, dugačak ili kratak, krenete s verom i molitvom, kao i molitvom za vozače.

Molitva za vozače glasi:

"Gospode, Bože, koji si pravi Put, Istina i Život, smiluj se na mene nedostojnog i budi mi saputnik na ovom putu. Sačuvaj me od iskušenja, od svake prevare i pakosti, zlih duhova i zlih ljudi. Održi me u pravdi i istini po zapovestima Tvojim, da se vratim domu svome, svojim milim i dragim u zdravlju duše i tela. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin."

Mere bezbednosti

Sa stanovišta bezbednosti, problem može da bude samo mesto postavljanja, a ne sam krst, a isto važi i za osveživače ili ukrasne predmete koji se često stavljaju na ovo mesto. Najvažnije je da ništa u vozilu ne smanjuje preglednost, ne ugrožava pažnju tokom vožnje i samim tim ne povećava rizik od saobraćajne nezgode.