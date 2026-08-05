Slušaj vest

Letnje vrućine poslednjih dana ne prestaju da budu tema na društvenim mrežama, a domaći tiktoker i influenser Luka Alerić odlučio je da proveri jednu od najčešćih tvrdnji - da li je moguće ispeći jaje na užarenom metalu.

Za svoj mali eksperiment izabrao je čuveni Limeni park u Pančevu, poznat po metalnim površinama koje se tokom leta zagrevaju na visokim temperaturama.

Ostavio je jaje na suncu 3 sata

Na jedan od limenih delova razbio je jaje i ostavio ga na suncu puna tri sata. Kada se vratio, prizor je bio zanimljiv - belance se zgrušalo i dobilo izgled jajeta na oko, dok je žumance ostalo gotovo netaknuto.

luka aleric.jpg
Luka Alerić - eksperiment Foto: Printscreen TikTok

Iako rezultat nije bio potpuno isprženo jaje kao iz tiganja, eksperiment je pokazao koliko se metal na direktnom suncu može zagrejati tokom vrelih letnjih dana.

Ekstremne temperature

Video je ubrzo privukao pažnju na TikToku, a mnogi u komentarima podelili su svoja iskustva sa ekstremnim temperaturama ovog leta i našalili se da bi sledeći put trebalo poneti i tiganj.

Ne propustiteDruštvoSmrtonosna zamka na 40 stepeni: Toplotni udar vreba i u stanovima - evo koja je najopasnija greška na vrućini
shutterstock-2018612786.jpg

Podsetimo, u Srbiji je danas u 11 časova najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 37 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kurir/ Espreso / City magazine

Ne propustiteDruštvoAlarmantni podaci RHMZ: Umesto 20, imamo 60 dana pakla godišnje, a ovaj grad je apsolutni rekorder
Vrućine u Srbiji
ZanimljivostiDžaba se tuširate ledenom vodom pred spavanje: Uz ovaj trik lakše ćete lakše zaspati tokom vrućina
žena ne može da zaspi od vrućine
ŽenaDa li klima treba da radi non-stop ili da se povremeno gasi? Jedna odluka samo povećava račun
shutterstock_2647460853.jpg
ZanimljivostiNije dovoljno samo uključiti ventilator: Zbog ove greške samo dodatno zagrevate prostoriju
nesanica, ventilator

03:20
SPREMITE SE ZA PRAVE TROPSKE NOĆI!Meteorolog RHMZ otkrio koliko će trajati paklene vrućine, ali i kada stiže PREOKRET: "Ovo nije običan toplotni talas" Izvor: Kurir televizija