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Letnje vrućine poslednjih dana ne prestaju da budu tema na društvenim mrežama, a domaći tiktoker i influenser Luka Alerić odlučio je da proveri jednu od najčešćih tvrdnji - da li je moguće ispeći jaje na užarenom metalu.

Za svoj mali eksperiment izabrao je čuveni Limeni park u Pančevu, poznat po metalnim površinama koje se tokom leta zagrevaju na visokim temperaturama.

Ostavio je jaje na suncu 3 sata

Na jedan od limenih delova razbio je jaje i ostavio ga na suncu puna tri sata. Kada se vratio, prizor je bio zanimljiv - belance se zgrušalo i dobilo izgled jajeta na oko, dok je žumance ostalo gotovo netaknuto.

Luka Alerić - eksperiment Foto: Printscreen TikTok

Iako rezultat nije bio potpuno isprženo jaje kao iz tiganja, eksperiment je pokazao koliko se metal na direktnom suncu može zagrejati tokom vrelih letnjih dana.

Ekstremne temperature

Video je ubrzo privukao pažnju na TikToku, a mnogi u komentarima podelili su svoja iskustva sa ekstremnim temperaturama ovog leta i našalili se da bi sledeći put trebalo poneti i tiganj.

Podsetimo, u Srbiji je danas u 11 časova najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 37 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kurir/ Espreso / City magazine