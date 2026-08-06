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Među stožerima tajnih službi bivše Jugoslavije malo je imena koja i danas obavija toliki veo misterije kao što je to slučaj sa generalom Jovom Popovićem.

Nekadašnji prvi čovek prestižnog Instituta za bezbednost i vrhunski stručnjak za protivdiverzantsku zaštitu, u javnosti je zapamćen kao čovek iz najužeg kruga poverenja Josipa Broza Tita, čiji je život podsećao na najbolji holivudski špijunski triler.

Njegovo ime se retko pojavljivalo u zvaničnim udžbenicima, ali su o njegovim delima decenijama ispredane priče koje i danas raspiruju maštu.

Zidali tajne tvrđave Sadamu Huseinu i Gadafiju

Ono što je istorijski potpuno neosporno jeste da je general Popović bio ključni vojni i bezbednosni strateg u vreme kada je SFRJ održavala izuzetno bliske veze sa zemljama Pokreta nesvrstanih.

Pod rukovodstvom jugoslovenskog bezbednosnog aparata i uz stručnost vojnih inženjera, širom sveta građeni su impresivni podzemni komandni objekti.

Po uzoru na tajne komandne bunkere JNA građene u SFRJ - poput čuvenog objekta u Konjicu ili aerodroma Željava - jugoslovenske građevinske firme projektovale su i gradile neprobojna skloništa za lidere poput Sadama Huseina u Iraku i Muamera el Gadafija u Libiji.

Foto: Shutterstock

Kada su decenijama kasnije američke snage upadale u ove objekte, naišle su na utvrđenja koja su bila izgrađena po najvišim standardima jugoslovenske vojne doktrine.

Pored gradnje, Popović je kao vrhunski stručnjak za naoružanje i diverzije bio jedan od glavnih instruktora koji su obučavali pripadnike oslobodilačkih pokreta na Bliskom istoku i u Africi, uključujući i borce Jasera Arafata.

Najveća misterija: Da li je zaista bio Titov dvojnik?

Ipak, najdramatičniji deo priče o generalu Popoviću odnosi se na njegovu ličnu ulogu u obezbeđenju samog predsednika SFRJ.

Kako su u više navrata prenosili domaći mediji i hroničari tajnih službi, pozivajući se na razgovore sa samim generalom pred kraj njegovog života, Popović je tvrdio da je u posebnim situacijama služio kao - Titov dvojnik.

Plavi voz Foto: Montenegros

Prema tim navodima, u trenucima visoko rizičnih putovanja korišćene su posebne mere opreza, pa i takozvani lažni "Plavi voz" koji je služio kao izvidnica i maska. Tvrdnje koje su godinama kružile medijima navode da je Popović, zbog fizičke sličnosti u visini i konstituciji, u pojedinim trenucima nosio maršalsku uniformu iza zatvorenih prozora kako bi skrenuo pažnju sa pravog Broza.

Iako zvanična istoriografija i arhivski dokumenti nikada nisu formalno potvrdili postojanje zvaničnog dvojnika Josipa Broza Tita, priča o generalu koji je "mjenjao maršala" ostala je jedna od najfascinantnijih urbanih legendi bivše Jugoslavije.