Slušaj vest

Upravo o tome povela se rasprava u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je jedna članica zatražila iskustva ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji.

- Molim vas za iskustvo u vezi sa adresom na pasošu. Četiri pasoša su na staroj adresi, a vozačka i saobraćajna muža su na novoj adresi stanovanja. Da li je to problem prilikom prelaska makedonske i grčke granice? Pasoši su važeći, nisu pred istek. Molim za iskustva sa istom situacijom, nagađanja mi ne trebaju - napisala je ona.

Ubrzo su usledili brojni odgovori, a većina korisnika navela je da u praksi nisu imali problema prilikom prelaska granice.

- Prošle godine muževljevi dokumenti – pasoš jedna adresa, vozačka druga, saobraćajna na mene. Niko nije pravio problem.", napisala je jedna članica grupe.

Slično iskustvo podelio je još jedan korisnik.

- Bez nagađanja, moj muž ima saobraćajnu i ličnu kartu na novoj adresi gde stanujemo, a pasoši su na staroj. Definitivno i bez brige putujte i ne sekirajte se za granicu, mi smo prošli bez problema.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Jedna žena navela je da je pasoš sa starom adresom koristila sve do isteka dokumenta.

- Ja sam adresu u pasošu promenila tek kada mi je istekao pasoš, a putovala sam u međuvremenu. Niko ništa ne pita, jer oni ne gledaju ličnu kartu da bi upoređivali.

Dokumenta treba da budu usklađena

Ipak, bilo je i onih koji su upozorili da dokumenta formalno treba da budu usklađena.

- Po zakonu moraju da budu usklađene adrese.

Dok su pojedini savetovali da se odgovori ne traže na društvenim mrežama, već od nadležnih.

- Najtačniju informaciju o tome dobićete u lokalnoj policijskoj stanici MUP Srbije.

Šta kaže zakon?

Foto: Dado Đilas

Prema propisima Republike Srbije, građani su dužni da prijave promenu prebivališta nadležnom organu u zakonskom roku, a podaci u ličnim dokumentima treba da budu ažurni. Zakon o prebivalištu i boravištu građana uređuje obavezu prijavljivanja promene prebivališta, dok se nakon promene podataka odgovarajuće evidencije i dokumenta usklađuju sa novim stanjem.

Kada je reč o samom prelasku granice, granična policija pre svega proverava da li je pasoš važeći i ispunjava uslove za putovanje. Međutim, za sva pitanja u vezi sa promenom adrese i obavezom zamene dokumenata, nadležan je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje preporučuje da građani po promeni prebivališta ažuriraju svoje podatke u skladu sa važećim propisima.