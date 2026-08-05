Slušaj vest

Život u inostranstvu često nosi brojne izazove, a jedan bračni par iz Štutgarta našao se u centru rasprave nakon što je pitanje novca i pomoći porodici postalo razlog za nesuglasice.

Na Fejsbuk stranici "Život u Nemačkoj" pokrenuta je rasprava nakon objave muškarca koji tvrdi da sa suprugom u Štutgartu mesečno zarađuje oko 4.300 evra, ali da im porodični budžet predstavlja sve veći problem.

Kako je naveo u objavi, njegova supruga svakog meseca šalje svojoj porodici u Srbiji između 600 i 800 evra, bez prethodnog dogovora s njim.

- Žena i ja zajedno zarađujemo oko 4.300 evra u Štutgartu. Problem je što ona svaki mesec šalje svojoj porodici u Srbiju između 600 i 800 evra, a da me ništa ne pita. Kaže da su joj roditelji pomogli kada je bilo najteže i da im sada mora vratiti. Mi nemamo svoju nekretninu, vozimo star auto i jedva skupimo nešto sa strane. Kada sam rekao da smanjimo pomoć, optužila me je da nemam srca. Jesam li sebičan ili bi o ovakvim stvarima ipak trebalo da se odlučuje zajedno? - navodi se u objavi.

Njegova priča izazvala je brojne komentare članova grupe, koji su imali podeljena mišljenja. Jedni smatraju da pomoć roditeljima nije sporna, ali da bi supružnici o većim iznosima ipak trebalo zajedno da razgovaraju.

Foto: Printscreen Facebook/ Život u Njemačkoj

- Čuj, šalje svoje ako ona radi, ali ne treba da krije. Treba otvoreno razgovarati. Ako roditelji nemaju primanja, dužna je isto kao i ti što si dužan roditeljima pomoći, jer su i nama roditelji kad smo bili mali oblačili, hranili i školovali nas - napisao je jedan korisnik.

Drugi su predložili da supružnici odvoje deo novca i jasnije organizuju zajedničke i lične troškove.

- Pa to je, napravite dva novčanika. Svako daje za stan, hranu i režije pola-pola, a sa ostatkom svako svojim raspolaže - glasio je jedan od komentara.

Foto: Shutterstock

Bilo je i onih koji su kritikovali odluku supruge, smatrajući da bi ovakvi finansijski potezi mogli da ugroze brak.

- Ti reci da šalješ isto svojima i stavljaj negde na stranu da imaš kad se rastanete, jer sa takvom nema dugog braka - poručio je jedan član.