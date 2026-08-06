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Zbog jakog dugotrajnog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju, poslodavci imaju jasne obaveze prema radnicima koji rade na otvorenom. Dužni su da im obezbede vodu, češće pauze, prostor za rashlađivanje i zaštitu od sunca, a ukoliko to ne urade, prete im kazne i do dva miliona dinara!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će i u četvrtak biti veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature od 35 do čak 40 stepeni u hladu, što bi ujedno bilo i pik aktuelnog toplotnog talasa. Od sutra se očekuje blagi pad uz lokalne pljuskove, a od ponedeljka stiže i novi toplotni talas.

Republički štab za vanredne situacije je zbog ekstremnih vremenskih uslova krajem jula preporučio da se, u skladu s procenom nadležnih organa, ograniče radovi na otvorenom u periodu od 11 do 18 časova, kad su temperature najviše. Istovremeno je preporučeno da zdravstvene ustanove i službe hitne pomoći budu u pojačanoj pripravnosti zbog očekivanog većeg broja intervencija izazvanih visokim temperaturama.

Zakonske obaveze

Na oprez je apelovalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je objavilo i smernice za bezbedan rad na otvorenom tokom visokih temperatura.

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- Inspektorat za rad apeluje na poslodavce da za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, iznad 36 stepeni, naročito u periodu od 11 do 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada, organizuju rad na otvorenom kao što su poslovi u građevinarstvu, poljoprivredi, u komunalnoj delatnosti i sl. tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju - navodi ministarstvo.

Kako se ističe, iako propisi Srbije i direktive Evropske unije ne određuju maksimalnu temperaturu pri kojoj rad mora da bude obustavljen, poslodavci imaju zakonsku obavezu da zaposlenima obezbede bezbedne uslove rada i da u proceni rizika uzmu u obzir opasnosti koje donose visoke temperature.

To u praksi, prema preporukama nadležnih, podrazumeva organizovanje češćih pauza, obezbeđivanje dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, prostora u kojem radnici mogu da se sklone od sunca i rashlade, češću smenu zaposlenih na poslovima na otvorenom, kao i upoznavanje radnika sa simptomima toplotnog stresa i obezbeđivanje prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema.

Foto: Stefan Stojanović MONDO, Zorana Jevtić

- Ukoliko poslodavci ne primenjuju preventivne mere kad je u pitanju rad na otvorenom na visokim temperaturama, štetno dejstvo visokih temperatura na zdravlje zaposlenih dovodi do dehidracije, umora, smanjenja radne sposobnosti, što može prouzrokovati umor, toplotne grčeve, iscrpljenost, toplotni udar - ističu.

Opšti interes

Iako smernice i preporuke Vlade Srbije nisu obavezujuće, obaveza poslodavca da zaposlenima obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje propisana je Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, a njenu primenu kontroliše Inspektorat za rad.

- Ukoliko poslodavac ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je propisana novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara - zaključuje MINRZS.

Prijavite poslodavca koji ne poštuje mere Nadležno ministarstvo poziva zaposlene da inspekciji rada prijave poslodavca koji nije preduzeo mere za njihov bezbedan i zdrav rad na otvorenom za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura. Ističu i da takva prijava može biti i anonimna. - Inspekcija rada će odmah izvršiti inspekcijski nadzor, utvrdiće činjenično stanje i preduzeti odgovarajuće mere iz domena nadležnosti inspekcije rada - poručuje MINRZS.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, ocenjuje da su sve navedene mere u opštem interesu i da bi ih se trebalo pridržavati.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da ima dosta poslova na otvorenom najbolje je primenjivati najadekvatniju u određenoj oblasti. Postoje i realne nemogućnosti da se neke od njih na određenim mestima primene, ali bi generalno bilo najbolje pomeriti rad znatno ranije ili kasnije u odnosu na najtopliji deo dana. Bolje je i preskočiti neke sate, jer je produktivnost radnika znatno niža po ovakvim uslovima. Važno je, naravno, uzimati i što više tečnosti, a bitni su i prekidi, odnosno pauze, kao i odmor u hladu - kaže Atanacković za Kurir.

Mere za poslodavce promena režima rada

česta zamena zaposlenih, češće pauze

preraspodela posla - teži deo posla u hladnijem delu dana

obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih pića

obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da budu zaštićeni od sunca

informisanje zaposlenih o opasnostima po zdravlje usled izlaganja visokim temperaturama

upoznavanje zaposlenih sa simptomima bolesti izazvanih visokim temperaturama, pružanje prve pomoći

izbegavajte rad u najtoplijem delu dana

zaposlenima mora biti dozvoljeno da skinu ličnu zaštitnu opremu tokom pauza u okviru radnog vremena Posledice izlaganja visokoj temperaturi prekomerno znojenje i vlažna koža

umor, slabost i dehidratacija

glavobolja i vrtoglavica

mučnina i povraćanje

povišen broj otkucaja srca

bleda koža

grčevi u mišićima

osećaj nesvestice ili vrtoglavice