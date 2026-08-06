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U okviru Projekta opremanja dečjih hematoonkoloških odeljenja u Srbiji, koji vodi Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka (NURDOR), uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Klinika za pedijatriju UKC Kragujevac, dobila je dva vredna aparata, zahvaljujući donaciji Intesa Fondacije, koja posluje u okviru Banca Intese. Reč je o mikroskopu za citološke preglede i mobilnom rentgenu, dijagnostičkim aparatima u vrednosti od preko 9.600.000 dinara.

Tomislav Dragićević, direktor regionalnog centra Banca Intesa za Kragujevac naglasio je da je Intesa Fondacija, od svog osnivanja usmerena ka podršci zdravstvenih, kao i socijalno i ekološko odgovornih projekata.

Foto: UKC Kragujevac slobodno za objavljivanje

- Za dve godine postojanja, Intesa Fondacija izdvojila je oko 2,5 miliona evra za projekte tog tipa. Više od polovine doniranih sredstava, usmereno je na poboljšanje uslova za rad i zdravstvenu zaštitu stanovništva. U tom smislu, odlučili smo da doniramo novac za Odeljenje hematoonkologije Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, da bismo poboljšali uslove rada i omogućili bolju dijagnostiku za najmlađe pacijente ustanove. Mi smo u Banca Intesi jako ponosni što smo mogli da realizujemo ovu donaciju i zajedno doprinesemo boljem kvalitetu života i rada naše lokalne zajednice - rekao je Dragićević.

O nameni savremenih dijagnostičkih aparata, dobijenih zahvaljujući donaciji Intesa Fondacije, govorio je prof. dr Zoran Igrutinović, rukovodilac Klinike za pedijatriju.

Foto: UKC Kragujevac slobodno za objavljivanje

- Oba aparata namenjena su Odeljenju hematoonkologije, što ne znači da ih nećemo koristiti i na ostalim odeljenjima naše Klinike za pedijatriju. Radi se o aparatima koji su jako bitni za dijagnostiku. Mobilni rentgen aparat koji je najsavremenije generacije, lak za upotrebu i daje odličnu sliku, služi da teško oboleloj deci odradimo rentgen snimke pored bolničkog kreveta. Time izbegavamo transport malih pacijenata do Službe za radiološku dijagnostiku, čime bi rizikovali da zbog velikog broja ostalih pacijenata, deca dobiju neku infekciju, a nekada zbog opšteg lošeg zdravstvenog stanja, zbog kojeg su i hospitalizovani, mališani nisu za transport radi rentgen dijagnostike. Drugi aparat je mikroskop sa kamerom koji se nalazi u hematološkoj laboratoriji Klinike za pedijatriju i služi nam u dijagnostici najčešćih malignih bolesti kod dece, a to su akutne leukemije. Na savremenom mikroskopu gledamo perifernu krv i koštanu srž, što nam je ključno u postavljanju dijagnoze leukemija, koje čine oko 50 posto svih malignih bolesti kod dece - rekao je prof. dr Igrutinović.

Trenutno je na Odeljenju hematoonkologije Klinike za pedijatriju UKC Kragujevac, hospitalizovano četvoro dece, koja se leče od malignih bolesti. Ukupan broj namlađih pacijenata, koji se u UKC Kragujevac leče od malignih bolesti je oko 20, od čega polovina ima akutnu leukemiju.