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Putničkim automobilima potrebno je sat vremena za izlazak iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš, dok je za ulaz u Srbiju na prelazu Gradina potrebno oko 40 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima, kako se dodaje, nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

AMSS je vozače upozorio da je pred njima još jedan pravi letnji dan, uz visoke dnevne temperature, zbog čega se savetuje dodatni oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama.

Preporučili su vozačima da prave češće pauze, odmore se i ne kreću na put umorni.