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Prava drama odigrala se danas u letovalištu Letojani na Siciliji! Kako Kurir saznaje, na gradskoj plaži u popodnevnim satima iznenada je pozlilo državljaninu Velike Britanije starom 69 godina koji je sa suprugom letovao u obližnjem hotelu.

- Izašao je iz vode. Smestio se na ležaljku i počeo da čita knjigu. Odjednom mu je knjiga ispala iz ruku, prebledeo je i počeo da se preznojava. Požalio se ženi da je malaksao, otežano je disao. Nekoliko puta je povraćao. Veoma loše je izgledao - priča jedan od prisutnih turista.

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Foto: Kurir/R.N.

Dok je spasilac telefonom zvao Hitnu pomoć, Englezu je pritrčala doktorka iz Beograda, koja u ovom mestu letuje sa porodicom i koja se nalazila na istoj plaži:

- Razgovarala je sa tim čovekom i njegovom ženom. Pružila mu je neophodnu pomoć i bila sve vreme uz njega dok nije stigla Hitna pomoć. Sumnja se da je doživeo srčani udar - kažu očevici ovog nemilog događaja.

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Foto: Kurir/R.N.

Kada su doktori stigli na plažu, nakon pregleda čovek za kog smo saznali da se zove Piter, hitno je prebačen u obližnju bolnicu.

Prilikom otežanog prebacivanja pacijenta sa plaže do kola Hitne pomoći pomogli su i zaposleni hotela u kom je odseo bračni par iz Velike Britanije.

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Doktorka iz Beograda pomogla Englezu kome je pozlilo na Siciliji Izvor: Kurir

Temperatura na Siciliji inače ovih dana bila je oko 35 stepeni, uz veliku vlažnost vazduha.

Rajko Nedić

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