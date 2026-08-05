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Vlada Srbije je saopštila da Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije svakodnevno zaseda i da prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje.

Imajući u vidu najavljeni nastavak toplotnog talasa, nepovoljnu hidrološku situaciju i izrazito nizak vodostaj Dunava, Operativni tim, u kome su predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, resorni ministri i predstavnici nadležnih ministarstava i drugih nadležnih organa, razmatrao je posledice po vodosnabdevanje, funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, privredu, poljoprivredu i druge sektore.

Na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju. Zdravstvene ustanove su u najvećem broju priključene na javno vodosnabdevanje i imaju redovno vodosnabdevanje, bez prijavljenih prekida koji bi ugrožavali njihov rad, navodi Operativni tim.

Nema rizika u snabdevanju vode za piće

Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi redovni i vanredni monitoring kvaliteta voda reke Dunav i reke Save, dok Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi analizu rizika od pogoršanja kvaliteta i kontaminacije površinskih voda, kao referentna ustanova za oblast javnog zdravlja na teritoriji Vojvodine.

"Do sada nije procenjen rizik od prekida vodosnabdevanja stanovništva vodom za piće, a nastavlja se redovno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ nastavlja sa praćenjem zdravstvene ispravnosti vode za piće, stanja vodosnabdevanja i eventualnih poremećaja u snabdevanju. Na kontrolisanim kupalištima i bazenima na većem delu teritorije Srbije nisu prijavljene mere zabrane ili preporuke protiv kupanja", ističe se u saopštenju.

Snabdevanje električnom energijom pod kontrolom

Dodaje se da je usled izuzetno niskog vodostaja Dunava onemogućen je rad crpnih stanica "Bezdan 2" i "Bogojevo", pa trenutno nije moguće ubacivanje novih količina vode u Hidrosistem DTD.

JVP "Vode Vojvodine" su započele pripremne radove na interventnom produbljivanju dovodnog kanala kod stanice "Bezdan 2", a planira se formiranje zemljane brane, montaža i puštanje u rad mobilnih agregata na ove dve lokacije.

Operativni tim ističe da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera

Konstantovano je da nizak vodostaj predstavlja ozbiljan izazov za rečni saobraćaj i transport, jer smanjuje nosivost plovila, produžava vreme transporta i povećava troškove prevoza.

Zahvaljujući blagovremenim merama koje sprovode nadležne institucije, plovidba na Dunavu kroz Srbiju nije zaustavljena, ali se odvija u otežanim uslovima. Najveći problem trenutno je u pojedinim susednim podunavskim zemljama, gde su kritično niski vodostaji doveli do ograničenja plovidbe i otkazivanja pojedinih putničkih krstarenja.

Opasnost od požara

Takođe, ukazuje se da nepovoljni vremenski uslovi doprinose i većoj opasnosti od požara. U Deliblatskoj peščari požar je zahvatio površinu od oko 300 hektara. Gašenjem požara rukovodi MUP Srbije, koji je angažovao tri specijalizovana helikoptera, dok su i svi raspoloživi kapaciteti "Vojvodinašuma" stavljeni na raspolaganje i angažovani na terenu.

Rizik po javno zdravlje usled produženog izlaganja visokim temperaturama procenjuje se kao povišen, dok je za Rasinski i Pčinjski okrug ocenjen kao visok. Najugroženiji su mala deca, starija lica, trudnice, hronični bolesnici, lica sa prekomernom telesnom težinom, radnici na otvorenom i osobe koje borave u nedovoljno provetrenim i nerashlađenim prostorijama.