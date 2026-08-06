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Vozače u Srbiji danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava da su tokom dana mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim deonicama, posebno na autoputevima ka turističkim centrima i graničnim prelazima.

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, zadržavanja za putnička vozila zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde se i na ulazu i na izlazu iz zemlje čeka oko 45 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, a saobraćaj bez čekanja odvija se i na naplatnim stanicama.

AMSS savetuje vozačima da na put krenu odmorni, da unapred provere stanje na putevima i graničnim prelazima, kao i da planiraju dovoljno vremena za putovanje zbog očekivanih gužvi.

Dodatni razlog za oprez predstavlja i vrhunac toplotnog talasa, koji se očekuje danas. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maksimalna temperatura kretaće se od 35 do 40 stepeni, dok će u Vojvodini i Beogradu tropska noć dodatno otežati uslove za vožnju. Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje da prave češće pauze, unose dovoljno tečnosti i, ukoliko je moguće, izbegnu putovanje u najtoplijem delu dana.