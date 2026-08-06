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U Srbiji je u 7 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno već 28 stepeni!

U Zrenjaninu je izmereno 26 stepeni, u Kikindi 25, a na Paliću 24 stepena.

Najhladnije je u Sjenici 11 stepeni, a zatim u Požegi gde je izmereno 15 stepeni.

U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu u 7 ujutru izmereno 28 stepeni Foto: RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 38 stepeni.

Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, Srbiju i dalje očekuje veoma topao period, a tropski talas koji je zahvatio zemlju zadržaće se još nekoliko dana.

Ekstremno visoke temperature

Kako je Todorović objasnio, do sutra se očekuju ekstremno visoke temperature, a najtoplije će biti na severu zemlje i u Beogradu.

Nedeljko Todorović meteorolog Foto: Kurir Televizija

- Do petka nas očekuje ekstremno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Najviše vrednosti biće na području Vojvodine i Beograda, gde temperatura može dostizati 38, pa čak i 39 stepeni. Na jugu i jugoistoku zemlje biće za nijansu svežije, ali i dalje veoma toplo - rekao je Todorović.

Prema njegovim rečima, i danas će se nastaviti sunčano i vrelo vreme, dok se u petak već mogu očekivati prvi znaci promene.

- U petak popodne počeće da se pojavljuju oblaci lokalnog karaktera, ponegde može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Predveče je na području Vojvodine moguća i grmljavina, ali ne očekujemo neke velike količine padavina. Većina mesta ostaće suva - objasnio je meteorolog.

Osveženje stiže za vikend, ali leto ne odlazi

Promena vremena očekuje se tokom noći između petka i subote, kada će stići nešto svežiji vazduh. Ipak, kako kaže Todorović, neće biti reč o pravom zahlađenju, već samo o kratkotrajnom osveženju.

- Od subote, 8. avgusta, temperature će biti niže za nekoliko stepeni. Maksimalne vrednosti biće uglavnom između 32 i 35 stepeni, a ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Međutim, ne očekujemo ozbiljna nevremena, već lokalne pojave koje mogu biti veoma neujednačene - rekao je on.

Kurir/ Informer