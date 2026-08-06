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Šestogodišnja Nađa Obradović je po rođenju ostavljena u porodilištu. Dijagnoza retke i teške bolesti - bulozne epidermolize, poznate kao bolest "dece leptira", mnogima je predstavljala razlog da odustanu od nje. Jednoj ženi bila je razlog da se bori za nju.

- Nađa je imala 15 meseci kada je došla kod mene. Bilo mi je tužno kada pomislim da ona negde ima svoje roditelje, rodbinu… I da niko od njih nije hteo, ni poželeo da dođe da je vidi, da je uzme, da se poigra sa njom. Prosto, čovek se zapita, zašto. Kada je to jedno malo nedužno biće. Nije tražila da se rodi. Ali, rodila se takva - kaže Tatjana Obradović iz Čačka koja je usvojila Nađu.

Kako priča, ona je jedna divna i prepametna devojčica. Posebna u svakom smilslu.

"Deca leptiri", a u Srbiji ima 39 su veliki heroji – opisuje ova majka.

Nađa Obradović Foto: Instagram Printscreen/djurdjevicmilica

- Mi nemamo prostora da kažemo da nam je bilo šta u životu teško. Da nas nešto boli. Jer to nije ništa kroz ono šta ta deca proživljavaju svakog dana - emotivna je Nađina majka.

Tatjana je Nađu posećivala još dok je ona bila u porodilištu. Ali, to nije bilo dovoljno. U vreme korone, morala je sama da se snalazi. Da nauči kako se previjaju takva deca.

Niko nije bio spreman da se bori za nju

- Ja sam se jedina javila. Niko je nije hteo. Jedino dete sa takvom dijagnozom kojem je bio potreban smeštaj i posebna medicinska nega. Niko nije bio spreman za to. Baš niko - kaže Nađina majka.

- Nema prstiće. Ima samo slobodne palčeve. Perfektno boji, crta, piše. Sve rezonuje bez da nekog nešto pita. Stvarno je neverovatna. Najviše me boli taj njen oboreni pogled. Kada se postidi. Jednom sam joj kupila kesicu grickalica, a u njoj je bila igračka – prsten. Uh… A ona nema prst na koji bi mogla da ga stavi. Jako bolno. U trenutku ne znam šta bih joj rekla. A ona ni ne pita - priča.

Nađa kreće u prvi razred

Nađa od septembra kreće u prvi razred. U međuvremenu je provodila vreme sa drugom decom u vrtiću. S obzirom da ne hoda, trebaće joj pomoć. Pratilac i asistent.

- Deca znaju kako sa Nađom. Ona ne sme da se gurne, da se udari. Mora da se čuva. Jednom kada sam došla po nju, sedela je u autiću, a druga deca su ga gurala. Prihvaćena je lepo. Nadam se da će tako biti i kada krene u školu. Ali, nekako se plašim oborenih pogleda ili upiranja prstom u nju - rekla je Tatjana.

Tatjana Obradović Foto: Instagram Printscreen/djurdjevicmilica

Tatjana je optimista. I veruje da će medicina napredovati. Jer kako kaže, ranije nije bilo ni govora o tome, a Nađa već dve godine prima genetsku terapiju. I koja je veoma skupa.

- Preko 700.000 evra na godišnjem nivou. Postoji najava za konačan lek. Negde oko 2030. godine. Ali, ko zna koliko će taj lek koštati, ako je terapija preskupa. Sredstva koja se skupljaju na računu, čuvam za to. Inače, sve je jako skupo za ovakvu decu. Samo silikonski flaster za rane košta oko 10.000 dinara. To je jedini koji se ne lepi za njihovu kožu. Na recept dobijamo 20. Ali, to nije dovoljno ni za nedelju dana - priča ona.

Ipak, kaže postoje ljudi dobre volje koji pomažu. Tako se i sakuplja novac za kupovinu ovih flastera.

"Samo molim boga da se meni nešto ne desi, ne znam kako bi bez mene"

- Samo razmišljam o tome da se meni nešto ne desi. Moja biološka deca su velika. Žive svoje živote. I pomažu mi kada mogu u zavisnosti od svojih obaveza. Ali, ja sam Nađin stub. To me nekako plaši. I tera na razmnišljanje - kaže Tatjana.

Voli da se vozi

Tatjana i Nađa su dva puta išle u Austriju. A bile su i na moru. Kako kaže njena majka, dobro podnosi put.

- Sedne u svoje sedište. I voli da se vozi - kaže Tatjana sa osmehom na licu.

Upoznala sam roditelje

- Videli smo se jednom u Centru za socijalni rad. Ali, nikada me nisu kontaktirali. Jednom sam imala prepisku sa majkom oko odjave za socijalno osiguranje kada sam je usvojila - govori Tatjana Obradović.

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