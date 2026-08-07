Žene joj se vekovima mole za potomstvo i sreću u braku: Sveta Ana, majka Presvete Bogorodice, zaštitnica je majčinstva i porodice - danas joj uputite ove reči
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Uspenja Svete Ane, majke Presvete Bogorodice i svetiteljke koja vekovima zauzima posebno mesto u hrišćanskoj tradiciji. Sveta Ana poštovana je kao zaštitnica žena, majčinstva i porodice, a njen praznik posebno je značajan ženama koje se mole za potomstvo i skladan bračni život.
Prema predanju, Sveta Ana bila je ćerka sveštenika Matana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Njeni roditelji imali su još dve ćerke – Mariju i Soviju. Marija je bila majka Salomije, dok je Sovija rodila Jelisavetu, koja je kasnije postala majka Svetog Jovana Krstitelja.
Sveta Ana udala se za Joakima i sa njim je, prema crkvenom predanju, živela pola veka bez potomstva. Iako su bili pobožni i živeli u veri, dugo nisu mogli da dobiju dete, zbog čega su oboje podnosili veliku tugu. Predanje govori da se Joakim povukao u pustinju gde se molio Bogu, a tada mu se javio anđeo i saopštio radosnu vest da će dobiti dete. Ista vest potom je preneta i Ani.
Nakon toga, Ana i Joakim zavetovali su se da će dete koje im Bog podari posvetiti hramu. Njihove molitve bile su uslišene i u dubokoj starosti dobili su ćerku Mariju, buduću Presvetu Bogorodicu, majku Isusa Hrista.
Kada je Marija napunila tri godine, roditelji su ispunili obećanje i odveli je u hram, gde je živela do svoje dvanaeste godine. Prema predanju, upravo je tako počeo put one koja će kasnije postati Bogorodica i roditi Spasitelja sveta.
Zbog čudesnog rođenja Presvete Bogorodice u poznim godinama, Sveta Ana se u narodu posebno poštuje kao zaštitnica žena koje žele potomstvo. Vernici joj se obraćaju u molitvama za dar roditeljstva, ali i za bračnu sreću, slogu i mir u porodici.
"Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena. Da takva i ostanem i da uvek nastojim da budem svom mužu verna drugarica, deci svojoj brižna majka i da sve dužnosti svoga staleža pouzdavajući se u pomoć Božju verno vršim i da ni u čemu ne budem kriva za veću, slučajnu nemarnost.
Neka je daleko od mene svaka bezobraznost, gizdavost, brbljivost, ljubomora, nesmotrenost, prkos, nevera, lenjost i nemar u dužnosti! Uvek ću pred očima imati, sveta moja zaštitnice, tvoj uzorni život, pa se truditi, kako bih svoj život sve više i više učinila sličnim tvom životu.
Kako si ti svom svetomu mužu Joakimu, tako ću i ja svom mužu činiti samo dobro, a nikada zlo. I ja ću poput tebe sve što se kuće tiče uvek čisto i uredno obavljati i za kućnu se čeljad danju i noću brinuti ozbiljno, da im ništa potrebno ne usfali. Kao što si ti svoje dete i ja ću svoje odgajati u strahu Božjem. Deca će na meni videti primer i videti kako se duša moja boji Gospodina, kako ga hvali i slavi u svakoj prilici i svaki čas. Poput tebe bit ću siromasima majka, potištenima podrška. Izmoli mi, predraga moja majko Ano, Božju milost za sve ove odluke, jer samo uz pomoć Božju moći ću izvršiti to što sam po tvom svetom primeru i na tvoju čast odlučila. Amin."
Običaji na Uspenje Svete Ane
U srpskom narodu za praznik Svete Ane vezuju se brojni običaji i verovanja. Posebno joj se mole žene koje dugo čekaju potomstvo, a mnoge od njih ovaj dan provode u molitvi i postu, bez obzira na to što praznik nije crveno slovo u crkvenom kalendaru i što ne pada u sredu ili petak. Vernici odlaze u crkve i manastire kako bi se pomolili ovoj svetiteljki, a postoje i narodna verovanja da žene koje žele da se ostvare kao majke treba posebno da joj se obrate. U pojedinim krajevima Srbije sačuvan je običaj da majke vode ćerke oko kuće i bacaju pepeo ili proso, verujući da se tako teraju zle čini. Žene koje se suočavaju sa zdravstvenim problemima odlaze u manastire na molitvu, dok one koje žele potomstvo nekada ostaju i na konaku nekoliko dana. Sveta Ana smatra se i zaštitnicom porodičnog sklada, pa joj se mole i udate žene koje žele mir, razumevanje i ljubav u braku.
"Onu koja je rodila istiniti Život nosila si u utrobi, prečistu Bogomater, bogomudra Ana. Zato si se pri uspenju tvome sa slavom predstavila i uselila u blaženi život, da za one koji te poštuju sa ljubavlju, neprestano moliš Gospoda za oproštaj grehova, uvek blažena."
Kurir.rs