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Postoje destinacije koje se najbolje upoznaju kroz izlete, a postoje i one koje vas osvoje već pri prvoj šetnji. Upravo je takav Kemer – živopisno letovalište u kojem se tirkizno more, uređena marina i šetališta prepuna restorana, kafića i prodavnica stapaju sa moćnim obroncima planine Taurus. Ovde se dani provode na plaži ili uz more, dok večeri donose prijatnu atmosferu mediteranskog grada koji i nakon zalaska sunca zadržava svoj poseban šarm.

Foto: Promo

Spoj prirodnih lepota, kvalitetnih hotela i opuštenog ritma života učinio je Kemer jednom od najomiljenijih destinacija na Turskoj rivijeri. Upravo zato podjednako ga biraju parovi, porodice sa decom i svi oni koji žele da letovanje ispune sadržajima, ali i trenucima potpunog odmora. U srcu Kemera, neposredno uz more, nalazi se Imperial Turkiz Resort Hotel 5★, hotel prepoznatljiv po svojoj plaži sa tirkizno plavom vodom, prijatnoj atmosferi i kvalitetnoj usluzi. Zahvaljujući odličnoj lokaciji i sadržajima prilagođenim različitim generacijama, predstavlja odličan izbor za medeni mesec, ali i za porodični odmor.

Foto: Promo

Hotel je izgrađen 1992. godine, a poslednji put renoviran 2022. godine. Prostire se na površini od 12.000 m² i raspolaže sa ukupno 162 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Diamond, dva à la carte restorana i pet barova, koji tokom dana upotpunjuju Ultra All Inclusive koncept usluge. Poseban adut hotela predstavlja 235 metara duga šljunkovita plaža sa pontonom. Ležaljke i suncobrani uključeni su u cenu boravka, pa gosti mogu bezbrižno da uživaju u kristalno čistom moru i pogledu na planinske vrhove koji okružuju Kemer.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice opremljene su centralnom klimom, balkonom, LCD televizorom, Wi-Fi internetom, sefom, mini-barom, kupatilom sa kadom ili tuš kabinom i fenom za kosu. U ponudi se nalaze Superior, Superior Large, Deluxe Family i Deluxe Suite sobe, prilagođene kako parovima, tako i porodicama koje žele više prostora i dodatni komfor tokom boravka. Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge, koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, ponoćnu užinu, raznovrsne užine tokom dana, kolače, sendviče, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, prema hotelskom konceptu usluge.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju otvoreni bazen, dečiji bazen, dnevni i večernji animacioni programi, teretana i Wi-Fi u celom kompleksu. Najmlađi gosti mogu uživati u dečijem bazenu, dok su odraslima na raspolaganju tursko kupatilo, sauna i fitness centar. Uz doplatu su dostupne i masaže, tretmani u spa centru, manikir i pedikir. Imperial Turkiz Resort Hotel 5★nalazi se na svojoj plaži, oko 44 kilometra od centra Antalije i oko 58 kilometara od aerodroma u Antaliji, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele da uživaju u odmoru na obali Turske rivijere.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.