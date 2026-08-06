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Svi turistički vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji su podeljeni, a prijave su zvanično završene danas u 9.21 čas, saznaje Kurir.

Podsetimo, prijave za subvencionisani odmor u Srbiji počele su u ponedeljak u osam časova na šalterima pošta širom zemlje, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Za podnošenje zahteva bilo je potrebno da građani lično dođu u poštu i prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Pomoćnica ministra turizma Višnja Rakić izjavila je pre nekoliko dana da nakon prijave, Pošta Srbije obrađuje zahteve i prijave, a penzioneri vaučere dobijaju na svoje kućne adrese.

Kako je istakla, vaučeri mogu da se koriste za minimum pet noćenja u Srbiji.