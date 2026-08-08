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Jedan detalj na računu iz ugostiteljskog objekta u Baru privukao je pažnju više nego sam iznos ceha. Uz račun od 79,10 evra ostavljen je bakšiš od svega nekoliko centi.

Fotografiju računa poslao je konobar uz komentar da je nakon ceha od 79,10 evra ostavljen bakšiš od svega nekoliko centi.

- Bakšiš dana. Bar. Nezadovoljni konobari - napisao je u poruci koja je objavljena na Instagram stranici "Podgorički vremeplov".

Stranica podseća da ostavljanje bakšiša nije zakonska obaveza, već lična odluka i znak zahvalnosti za uslugu.

Foto: IG/podgoricki_vremeplov

- Šta vi mislite, da li bakšiš treba da bude očekivan ili isključivo stvar dobre volje gosta? - upitali su.

Jedan od korisnika u komentarima naveo je da je bakšiš stvar dobre volje, ali da ovakav iznos smatra uvredom i provokacijom.

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- Svako ima svoje mišljenje, ali ako te konobar usluži kulturno i da se osećaš prijatno, mislim da je red da bude nagrađen! Nije obavezno, ali to je do vas - napisao je jedan korisnik.

Jedna korisnica navela je da bašiš nije obavezan.

- Posebna vrsta ljudi ti konobari. Vazda im je malo. S obzirom na uslugu, većina ne zaslužuje ni da platiš, a oni kolegama u šanku i kuhinji neće da daju ni ove žute - navodi se u jednom od komentara.

01:28 Anketa - Da li ostavljate bakšiš Izvor: MONDO