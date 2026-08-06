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Danas kreće prijava za vaučere za odmor

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Danas u 9.21 čas, u pošti 31320 Nova Varoš, evidentirana je poslednja prijava za vaučere za odmor u Srbiji, od 30.000 vaučera koje je u ovoj godini za promociju domaćeg turizma obezbedila Vlada Srbije, saopštila je "Pošta Srbije".

Ovoga puta pravo da učestvuju imali su korisnici penzije sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara.

Za državnu pomoć u vrednosti od 10.000 dinara po pojedinačnom turističkom vaučeru koji će iskoristiti za subvencionisani smeštaj na destinacijama širom Srbije do 1. novembra, najstariji sugrađani tradicionalno su iskazali veliko interesovanje.

Penzioneri čekali u redu ispred pošte za prijavu Foto: Kurir/D.Š.

Najtraženije turističke destinacije

Najtraženija tri turistička odredišta i sada su bila Sokobanja, Vrnjačka Banja i Zlatibor.

Za potrebe evidentiranja prijava korisnika koje je otpočelo 3. avgusta u 8 časova na šalterima korporativnih pošta, "Pošta Srbije" stavila je na raspolaganje mrežu od 1.155 pošta i obezbedila 2.626 sertifikovanih šalterskih radnika.

"Pošta Srbije" vršiće i dostavu vrednosnih pisama sa vaučerima na adrese koje su korisnici naveli prilikom podnošenja prijava, navedeno je u saopštenju.

Podsetimo, za podnošenje zahteva bilo je potrebno da građani lično dođu u poštu i prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

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Za vaučere 300 miliona dinara

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Pomoćnica ministra turizma Višnja Rakić izjavila je pre nekoliko dana da nakon prijave, "Pošta Srbije" obrađuje zahteve i prijave, a penzioneri vaučere dobijaju na svoje kućne adrese.

Kako je istakla, vaučeri mogu da se koriste za minimum pet noćenja u Srbiji.