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Putovanje iz snova može se pretvoriti u neprijatno iskustvo kada turisti ostanu bez novca ili vrednih stvari.

Upravo to se, kako tvrdi jedan turista iz Srbije, dogodilo tokom njegovog odmora u Tunisu, gde mu je iz hotelskog sefa navodno nestao novac.

Nenad je naveo da se slučaj dogodio u hotelu na ostrvu Đerba, kao i da će slučaj prijaviti policiji.

Novac nestao iz sefa

- Molim za pomoć! Danas nam je iz sefa iz hotela ukraden novac. Sutra u deset ujutru idem u policiju sa mendžerom hotela - napisao je on u Fejsbuk grupi "Tunis - letovanje hoteli info".

Foto: Shutterstock

On tvrdi da se hotel i agencija ograđuju.

- Kažu da je nerealno da može da se obije sef. Da li je neko imao sličnu situaciju i šta raditi dalje? - upitao je Nenad.

Dodao je da je sve provereno i da nema nikakvih tragova provale, zbog čega smatra da je najverovatnije neko ko ima pristup ključu mogao da uzme novac. Kako je naveo, iz hotela to negiraju.

Foto: Shutterstock

- Sef je bio zaključan - kaže on.

"Ukrali nam 1.000 evra iz sobe"

Ispostavilo se da ovo nije usamljen slučaj, te da su brojni turisti iz Srbije ostali bez novca tokom odmora u Tunisu.

- Nama je ukradeno 1.000 evra iz sobe. Prijavljeno policiji, recepciji, agenciji i ništa. Zaobilaziti Tunis - napisala je jedna korisnica.

Druga tvrdi da joj je iz sefa ukradeno 300 evra.

- Nikad ništa ne ostavljam u sefu. To je rizik kod njih - navodi se u jednom od komentara.