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Ministar dr Nenad Popović prisustvovao je obeležavanju 85 godina od ustaškog zločina Nezavisne Države Hrvatske nad srpskim narodom u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini 1941. godine i molitvenom sećanju na Svete mučenike prebilovačke i ostale donjohercegovačke mučenike u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, uz sasluženje episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog Dimitrija, južnoameričkog i administratora zagrebačko-ljubljanskog Кirila i dioklijskog Pajsija, kao i sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve.

Nenad Popović Prebilovci
Ministars dr Nenad Popović Foto: Кabinet ministra bez portfelja/ Dario Кonstantinović

Ministar Popović istakao je da su prebilovački mučenici svojim stradanjem ostavili trajno svedočanstvo o snazi vere i nepokolebljivosti srpskog naroda.

- Danas obeležavamo 85 godina od ustaških zločina Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini 1941. godine i sećamo se Svetih mučenika prebilovačkih i svih donjohercegovačkih mučenika, koji su svojom žrtvom posvedočili svetosavsku veru u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima podignut je u znak sećanja na više od 4.000 srpskih žrtava iz Donje Hercegovine. To je mesto mučeništva, ali i mesto nade, gde se molitveno čuva uspomena na nedužne Srbe koje su hrvatske ustaše tokom Drugog svetskog rata zverski ubile, nastojeći da zatru svaki trag njihovog postojanja. Prebilovci danas predstavljaju simbol golgote, vaskrsenja i duhovne pobedesrpskog naroda - istakao je ministar i dodao:

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Obeležavanju 85 godina od ustaškog zločina NDH nad srpskim narodom u Prebilovcima Foto: Кabinet ministra bez portfelja/ Dario Кonstantinović

- Stradanje ovog hercegovačkog sela, u kojem su hrvatske ustaše zatrle čitavo stanovništvo, mučki ubivši više od hiljadu meštana, uglavnom žena, dece i staraca, predstavlja najsurovije oličenje zla. Bilo je to hladnokrvno, metodično i zversko nasilje, usmereno na potpuno istrebljenje srpskog naroda, vođeno sistematskom politikom Nezavisne Države Hrvatske, zasnovanom na planu da se jedna trećina Srba pobije, jedna trećina pokatoliči, a jedna trećina protera sa svojih vekovnih ognjišta. Hercegovačka zemlja zauvek je natopljena srpskom krvlju.

Prebilovci i Hram Vaskrsenja Hristovog Foto: MARKO KAROVIC

Srbi su Božiji narod. Sila Hristovog vaskrsenja danas obnavlja srpski narod kroz potomke prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika. Blagodarni smo Gospodu što nije dozvolio da ustaški bezbožnici ostvare svoj pakleni naum. Nije dozvolio da se srpske žrtve zatru, niti da se istina zaboravi. Srpski narod se sabira, vraća svojim svetinjama i sve snažnije svedoči svoju pravoslavnu veru. Manastirski kompleks Hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima se obnavlja, a njegovu izgradnju najsnažnije je podržao predsednik Aleksandar Vučić, dok Vlada Srbije učestvuje u finansiranju ovog velikog duhovnog projekta. Molimo se za veći povratak Srba u dolinu Neretve i za potpuno duhovno i nacionalno vaskrsenje Srpstva u Hercegovini - izjavio je ministar Nenad Popović, a saopšteno iz njegovog kabineta.

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Jelena Spasić na dodeli nagrade UNS-a za reportažu o Prebilovcima Izvor: Kurir/Petar Aleksić