Slušaj vest

Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Magliča do Polumira, kao i na Žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na Regionalnoj deponiji "Srem – Mačva" je ugašen.

Na padinama, na potezu od Magliča do Polumira, i dalje su aktivna mestimična žarišta. Na području Žaračkih planina iznad Ušća požar je zahvatio više od 150 hektara borove šume i niskog rastinja. Požar je aktivan i iznad Seoceta, gde ekipe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom.

Zbog nepristupačnog i strmog terena, vatrogasci požar gase isključivo ručno, uz pomoć naprtnjača sa vodom.

U akciju su uključeni pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, radnici "Srbijašuma" i dobrovoljci koji su na terenu.

Gašenju požara kod Ušća priključio se i helikopter, koji pruža podršku ekipama na terenu. Vodu zahvata u mestu Žarče, a zatim je iz vazduha izbacuje na okolna brda zahvaćena vatrom.

Foto: printscreen Instagram 192

Lokalizovani požari na teritoriji Knjaževca i Zaječara

Veliki požari koji su zahvatili atare više sela na teritoriji Knjaževca i Zaječara lokalizovani su i stavljeni pod kontrolu, potvrđeno je iz nadležnih službi. Najteže je pogođena Grabovnica kod Knjaževca, gde je vatra zahvatila velike površine šume i niskog rastinja.

Tokom jučerašnjeg dana na terenu je bilo angažovano desetak vozila Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Knjaževca, šumari, kao i vatrogasci iz Niša, Pirota i Kragujevca. U prepodnevnim časovima u akciju je uključen i helikopter za gašenje požara.

Izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja

Foto: MUP Printscreen

Požari na potezima oko sela Borovac, Zagrađe i Mali Izvor brzo su lokalizovani, čime je sprečeno njihovo dalje širenje.

Prema rečima načelnika Zaječarskog upravnog okruga Vladana Paunovića, u požarima je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja.

Foto: Rina Instagram/192

Iako su požari stavljeni pod kontrolu, vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na terenu zbog mogućnosti ponovnog izbijanja vatre usled visokih temperatura i pojačanog vetra.

Ugašen požar na Regionalnoj deponiji "Srem – Mačva"

Požar koji je sinoć izbio na Regionalnoj deponiji "Srem - Mačva" brzo je lokalizovan, a jutros i potpuno ugašen zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.

Prema rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice, u toku je nasipanje terena, a tokom intervencije nije bilo većih problema.

"Čudo" tokom požara

U borbi sa vatrenom stihijom, jedna scena ostaće zabeležena zauvek i to u selu Seoce koje je najteže pogođeno požarom u ovom delu doline Ibra, prenosi Blic.

Naime, Krst u selu Seoce gde se održava seoska slava, Beli Četvrtak, nije izgoreo iako je svuda oko njega bukteo požar.