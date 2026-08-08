Ove predmete nikako ne ostavljajte u automobilu po vrućini: Zbog vrelog talasa preti velika opasnost
Visoke temperature koje donosi najavljeni vreo talas mogle bi da izazovu ozbiljne probleme vozačima, upozorava AMSS. Osim što povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, vrućine mogu izazvati i izbijanje požara.
AMSS savetuje vozače da ne ostavljaju u automobilu predmete poput providnih flašica, upaljača, sprejeva i limenki, jer oni mogu predstavljati opasnost. Takođe, izbegavajte parkiranje na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, naročito izduvni sistem, mogu izazvati požar.
Za one koji planiraju duža putovanja ili prelazak granica, preporučuje se da to rade u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže. Ipak, AMSS upozorava da noćna vožnja zahteva dodatni oprez zbog mogućeg umora i pospanosti, Telegraf.rs prenosi pisanje Tanjuga.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila, što olakšava putovanje. Prema podacima Uprave granične Policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na granicama.
Međutim, teretna vozila na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci čekaju oko 60 minuta na izlazu iz zemlje.