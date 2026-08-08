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AMSS savetuje vozače da ne ostavljaju u automobilu predmete poput providnih flašica, upaljača, sprejeva i limenki, jer oni mogu predstavljati opasnost. Takođe, izbegavajte parkiranje na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, naročito izduvni sistem, mogu izazvati požar.

Za one koji planiraju duža putovanja ili prelazak granica, preporučuje se da to rade u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže. Ipak, AMSS upozorava da noćna vožnja zahteva dodatni oprez zbog mogućeg umora i pospanosti, Telegraf.rs prenosi pisanje Tanjuga.

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Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila, što olakšava putovanje. Prema podacima Uprave granične Policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na granicama.