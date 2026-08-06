Ministarka Sara Pavkov istakla je da povećanjem stepena zaštite dodatno štitimo ovo prirodno dobro koje se nalazi u centralnom gradskom jezgru Beograda, na teritoriji opštine Stari Grad i prostire se na površini većoj od četiri hektara.

„Uredbom o zaštiti Vlade Republike Srbije iz 1995. godine, Spomenik prirode „Botanička bašta Jevremovacˮ stavljen je pod zaštitu treće kategorije, ali se na ovom prostoru kolekcija biljaka značajno uvećala, a sveukupna vrednost genofonda je formalno i naučno dostigla viši nivo i zahteva ponovno vrednovanje i verifikaciju autentičnosti koju treba podržati jasno definisanom funkcijom botaničkog vrta kao prirodnog dobra prve kategorije“, objasnila je Pavkov.

Ministarka je istakla i da je ovo još jedna potvrda opredeljenja, vizije i misije države da kroz konkretne mere i aktivnosti čuva prirodu, ali i naše kulturno, istorijsko i tradicionalno nasleđe.

„Možemo da budemo ponosni što imamo ovakvu prirodnu oazu u urbanom delu glavnog grada. Nedavno smo unapredili i sistem osvetljenja postavljanjem nove LED rasvete, a ono što je posebno važno je da prilikom izvođenja radova nije degradirana nijedna površina niti deo Botaničke bašte. Uvođenjem nove rasvete uspostavljen je energetski efikasniji sistem koji obezbeđuje manju potrošnju električne energije, veću bezbednost posetilaca i očuvanje prirodnih vrednosti u urbanoj zoni. Nastavićemo da sistemski radimo na unapređenju zaštite prirode, i očuvanju naših najvrednijih prirodnih dobara, jer su ona deo našeg nacionalnog identiteta i temelj održivog razvoja“, dodala je Pavkov.

Služba za komunikacije i odnose sa javnošću