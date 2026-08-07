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Vozači koji putuju auto-putem kroz Beograd poslednjih dana na društvenim mrežama upozoravaju na navodnu prevaru koja se, prema njihovim tvrdnjama, odvija na benzinskoj stanici Zmaj 1. U objavama se detaljno opisuje šema po kojoj, kako tvrde autori, grupa prevaranata bira žrtve, namerno oštećuje gume na vozilima, a potom iskorišćava trenutak nepažnje kako bi ukrala novac ili druge vredne stvari iz automobila.

Na društvenoj mreži X objavljeno je upozorenje u kojem se navodi da prevaranti ciljaju vozače koji putuju sami.

- Pažnja - prevara na putu. Ko putuje auto-putem kroz Beograd, na pumpi Zmaj 1 ima grupa prevaranata... Traže žrtve koje su same u kolima. Kada uoče pogodnu osobu, dok je vozač u restoranu ili toaletu, u trenutku nepažnje malo probuše gumu kako bi ona polako počela da ispušta vazduh - navodi se u objavi.

Šema prevare

Prema opisu koji kruži mrežama, nakon što vozač nastavi put, osumnjičeni ga prate drugim automobilom i, kada primete da je guma gotovo prazna, zaustavljaju ga uz upozorenje da ima problem na vozilu.

- Ljubazno nude pomoć oko zamene gume, a dok se vozač bavi točkom, njihov saučesnik koristi trenutak nepažnje da iz automobila uzme novčanik, torbu ili druge vredne stvari - piše u objavi.

Foto: Kurir

Autori upozorenja tvrde da se ista šema navodno ponavlja svakodnevno i da prevaranti rade u paru - jedan pronalazi potencijalne žrtve na odmorištu, dok drugi prati vozilo i učestvuje u krađi.

Važno je naglasiti da ove tvrdnje za sada potiču sa društvenih mreža i nisu zvanično potvrđene od strane nadležnih institucija.

Ipak, bez obzira na to da li je reč o ovom konkretnom slučaju ili nekoj drugoj prevari, stručnjaci godinama upozoravaju vozače da budu posebno oprezni kada im nepoznate osobe nude pomoć na putu. Ukoliko dođe do kvara ili oštećenja gume, preporuka je da se vozilo zaustavi na bezbednom mestu, zaključa kada se udaljavate od njega i da se vredne stvari, poput novčanika, telefona, torbice ili dokumenata, ne ostavljaju na vidljivom mestu u kabini.