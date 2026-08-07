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U Srbiji i danas veoma toplo vreme. Ujutro i pre podne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca.

Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 25, a najviša od 34 do 37 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenska prognoza za vikend

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- Za dane vikenda (08 - 09.08.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 stepeni.

Biometeorološka prognoza - Biometeorološka situacija i dalјe nepovolјno utiče na sve hronične bolesnike i osetlјive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolјa.

Vremenska prognoza Ivana Ristića

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- To će doneti osveženje, ali ne i pravo zahlađenje, pa će se temperature uglavnom spustiti na nivo između 30 i 35 stepeni. Iako su mogući retki pljuskovi, meteorološki modeli su veoma skromni po pitanju padavina i gotovo ih ne najavljuju za veći deo Evrope, jer nema značajnijih ciklona - navodi Ristić i dodaje: