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U Somboru je u 14 časova izmerena temperatura od 40 stepeni Celzijusa, a u sedam gradova izmereno je 38 stepeni Celzijusa, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. U Ćupriji je 39 stepeni.

Prema podacima RHMZ, temperatura od 38 stepeni izmerena je na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu.

U Loznici, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu temperatura je 37 stepeni Celzijusa.

Najsvežije je na Kopaniku, gde su izmerena 23 stepena.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ crveni alarm 6. avgust
Foto: RHMZ Printscreen

Najnovije upozorenje RHMZ za Srbiju

Kako je najavio RHMZ, plјuskovi i grmlјavine danas (06.08.) očekuju se kao retka pojava, uglavnom na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlјu i Banatu. U petak (07.08.) posle podne i uveče biće rasprostranjeniji (na do oko 50% teritorije), dok će za dane vikenda (08-09.08.) ponovo biti lokalizovani, pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije.

- Međutim, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemlјišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalјe ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmlјavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara, sa najvećim meteorološkim rizikom u petak, 07.08.2026. godine - upozorava RHMZ.

Kurir.rs/ Blic

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