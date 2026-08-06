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Dan rudara obeležava se širom naše zemlje, a u sektoru rudarstva zaposleno je više od 32.000 ljudi. Broj rudara povećava se iz godine u godinu, a na površinskim i jamskim kopovima zaposleno je 20.000 ljudi.

Svoj dan u Boru tradicionalno su proslavili dodelom Šistekovih nagrada za 16 najvrednijih rudara u 2025. godini, koji su nagrađeni za poseban trud i zalaganje u razvoju rudarstva. Nagrada se dodeljuje 58 godina zaredom.

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Foto: Kurir/K.V.

U ranim jutarnjim satima građane Bora probudila je tradicionalna budilica, nakon čega su radnici položili vence na spomenik Franju Šisteku, prvom direktoru rudnika u Boru. Kompanije Srbija Ziđin Koper i Ziđin Majning su organizovale bogat program za građane, među kojima je i bazar, izložba skulptura, koncerti, utakmice.

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Ministarka Đedović Handanović na dodeli nagrada povodom Dana rudara Izvor: Kurir

Plate rudara u našoj zemlji nikada nisu bile veće, a prosečna zarada kreće se od 160.000 dinara, najvredniji zarađuju i više od 200.000 dinara.

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Foto: Kurir/K.V.

O uspešnosti poslovanja kompanije Srbija Ziđin Koper, najbolje govori činjenica da je u prvom polugodištu tekuće godine dala 164 poluge zlata Narodnoj banci Srbije, što iznosi 2.075 kilograma zlata. Godinama unazad ta brojka dostigla je cifru od više od 17 tona zlata.

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Foto: Kurir/K.V.

Rukovodstvo kompanije, povodom Dana rudara posetilo je najstarijeg rudara, koji ima 94 godine. Čestitke rudarima uputili su predsednik Vučić i resorno ministarstvo, podsećajući na težinu i značaj profesije, kao i njen uticaj na snažan razvoj ekonomije, podsećajući da je rudarski sektor u prvom kvartalu imao učešće od 2,9 odsto BDP-a. Kada je poslovnim i proizvodnim rezultatima koji prate ovaj praznik, podaci za prvo polugodište 2026. godine pokazuju izuzetne uspehe.

DAN RUDARA Šistekove nagrade uručene najvrednijim radnicima iz Bora (1).jpeg
Foto: Kurir/Kristina Vasković

DAN RUDARA Šistekove nagrade uručene najvrednijim radnicima iz Bora.jpeg
Foto: Kurir/Kristina Vasković

Srbija Ziđin Koper proizvela je 76 hiljada tona katodnog bakra, 20 tona srebra i 342 hiljade tona sumporne kiseline a veliki fokus je i na ekologiji – u rekonstrukciju topionice investirano je 413 miliona dolara, od čega preko 100 miliona direktno u zaštitu životne sredine. Rezultat toga je drastično čistiji vazduh: prosečna koncentracija arsena u 2025. smanjena je 11 puta na širem području, a na pojedinim lokacijama i do 56 puta u odnosu na period pre dolaska strateškog partnera.

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Foto: Kurir/K.V.

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Foto: Kurir/K.V.

Podsetimo, kompanija Srbija Ziđin Majning je vlasnik najmlađeg i najmodernijeg rudnika u zemlji, koji je prvi zeleni rudnik u ovom delu Evrope. Kopanije Srbija Ziđin Majning i Srbija Ziđin Koper bave se rudarenjem bakra i zlata.

Kristina Vasković

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