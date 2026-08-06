DAN RUDARA: Šistekove nagrade uručene najvrednijim radnicima iz Bora, prisustvovala i ministarka Đedović Handanović (FOTO/VIDEO)
Dan rudara obeležava se širom naše zemlje, a u sektoru rudarstva zaposleno je više od 32.000 ljudi. Broj rudara povećava se iz godine u godinu, a na površinskim i jamskim kopovima zaposleno je 20.000 ljudi.
Svoj dan u Boru tradicionalno su proslavili dodelom Šistekovih nagrada za 16 najvrednijih rudara u 2025. godini, koji su nagrađeni za poseban trud i zalaganje u razvoju rudarstva. Nagrada se dodeljuje 58 godina zaredom.
U ranim jutarnjim satima građane Bora probudila je tradicionalna budilica, nakon čega su radnici položili vence na spomenik Franju Šisteku, prvom direktoru rudnika u Boru. Kompanije Srbija Ziđin Koper i Ziđin Majning su organizovale bogat program za građane, među kojima je i bazar, izložba skulptura, koncerti, utakmice.
Plate rudara u našoj zemlji nikada nisu bile veće, a prosečna zarada kreće se od 160.000 dinara, najvredniji zarađuju i više od 200.000 dinara.
O uspešnosti poslovanja kompanije Srbija Ziđin Koper, najbolje govori činjenica da je u prvom polugodištu tekuće godine dala 164 poluge zlata Narodnoj banci Srbije, što iznosi 2.075 kilograma zlata. Godinama unazad ta brojka dostigla je cifru od više od 17 tona zlata.
Rukovodstvo kompanije, povodom Dana rudara posetilo je najstarijeg rudara, koji ima 94 godine. Čestitke rudarima uputili su predsednik Vučić i resorno ministarstvo, podsećajući na težinu i značaj profesije, kao i njen uticaj na snažan razvoj ekonomije, podsećajući da je rudarski sektor u prvom kvartalu imao učešće od 2,9 odsto BDP-a. Kada je poslovnim i proizvodnim rezultatima koji prate ovaj praznik, podaci za prvo polugodište 2026. godine pokazuju izuzetne uspehe.
Srbija Ziđin Koper proizvela je 76 hiljada tona katodnog bakra, 20 tona srebra i 342 hiljade tona sumporne kiseline a veliki fokus je i na ekologiji – u rekonstrukciju topionice investirano je 413 miliona dolara, od čega preko 100 miliona direktno u zaštitu životne sredine. Rezultat toga je drastično čistiji vazduh: prosečna koncentracija arsena u 2025. smanjena je 11 puta na širem području, a na pojedinim lokacijama i do 56 puta u odnosu na period pre dolaska strateškog partnera.
Podsetimo, kompanija Srbija Ziđin Majning je vlasnik najmlađeg i najmodernijeg rudnika u zemlji, koji je prvi zeleni rudnik u ovom delu Evrope. Kopanije Srbija Ziđin Majning i Srbija Ziđin Koper bave se rudarenjem bakra i zlata.
Kristina Vasković