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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je sa predsednikom Sportskog saveza Srbije Davorom Štefanekom i njegovim saradnicima o daljem unapređenju i razvoju sporta u policiji.

Na sastanku su istaknuti rezultati ostvareni tokom dosadašnjih takmičenja u okviru takmičenja „Sport u policiji“, koje obuhvata šest sportskih disciplina - futsal, basket 3x3, odbojku, atletiku, stoni tenis i streljaštvo.

Foto: MUP Srbije

- Veoma nam je drago što saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova negujemo već 5 godina. Poslednje dve godine u fokusu su bili mladi ljudi, budući pripadnici MUP, a u 2026, kao i 2022. i 2023. godine, ponovo imamo sportska takmičenja u policijskim upravama u šest disciplina. Hvala i ministru Dačiću na podršci u ovom projektu, hvala na razumevanju i pomoći. Ovaj projekat čini nas posebno ponosnim - istakao je predsednik SSS Davor Štefanek.

Foto: SSS

Ministar Dačić je naglasio da će MUP nastaviti da pruža punu podršku daljoj afirmaciji sporta u policiji, posebno imajući u vidu njegov značaj za profesionalni razvoj svakog pripadnika Ministarstva.

Ocenjeno je da je dosadašnja saradnja bila veoma uspešna, a na sastanku su razmotreni dalji koraci u pogledu realizacije finalnih takmičenja „Sport u policiji“ na republičkom nivou.