Slušaj vest

Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije i danas je razmatrao stanje u zemlji izazvano visokim temperaturama i nepovoljnim vremenskim uslovima.

Na sednici, koja je održana na predlog predsednika Vlade Srbije prof. dr Đure Macuta, posebna pažnja bila je posvećena gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari, kao i uspostavljanju normalnog rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“ na gornjem toku Dunava.

Kako je saopštila Vlada Srbije, požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je oko 500 hektara površine. Zbog nepristupačnog terena i nepovoljnih vremenskih uslova, vatrena stihija se teško stavlja pod kontrolu, pa su na terenu u punom kapacitetu angažovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzeća „Vojvodinašume“.

Nadležne službe trenutno rade na izradi protivpožarnih proseka kako bi požar bio okružen i sprečeno njegovo dalje širenje. Istaknuto je da za sada nema ugroženih stambenih niti drugih objekata, dok je policija iz bezbednosnih razloga zabranila kretanje u zahvaćenom delu Deliblatske peščare.

Na sastanku je navedeno i da je tokom jučerašnjeg dana na teritoriji Srbije registrovano 178 požara, od kojih dva još nisu ugašena.

Foto: MUP Printscreen

Kada je reč o niskom vodostaju Dunava, ocenjeno je da je situacija delimično poboljšana na Crpnoj stanici „Bogojevo“, gde je ponovo pušten u rad jedan agregat. Uz zabranu zahvatanja vode, to je omogućilo dopremanje vode u južni deo Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav.

Istovremeno, na Crpnoj stanici „Bezdan“ u toku su interventni radovi na produbljivanju kanala kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema.

Premijer Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti razmotrene i usvojene dodatne mere radi ublažavanja posledica ekstremnih vremenskih uslova.