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Srpski turisti tvrde da su ostali bez ličnih stvari iz automobila nakon kupovine u mestu Ierisos u Grčkoj, a u objavi na Fejsbuk grupi "Live from Greece" upozorili su ostale vozače da obavezno provere da li su im vozila zaista zaključana, jer sumnjaju da su lopovi koristili ometače signala za centralno zaključavanje.

U objavi navode da ih je po povratku iz marketa sačekalo neprijatno iznenađenje.

- Molim vas da apelujete ljudima u Grčkoj da proveravaju jesu li lepo zaključali automobile. Dogodilo nam se da u mestu Ierissos ispred marketa nakon kupovine dočekamo nestale stvari iz auta - napisali su oni.

Dodaju da policija nije mogla značajnije da pomogne jer, kako tvrde, na objektima u blizini nije bilo spoljnog video-nadzora.

- Ispred marketa prekoputa nemaju kamere, s toga je policija bila u nemogućnosti ikako pomoći dalje. Market nema spoljne kamere, što je velika mana, a lopovi su iskoristili ometače kojima se automobili ne mogu zaključati - navodi se u objavi.

Foto: Facebook Printscreen/Live from Greece

Među ukradenim stvarima bio je i mobilni telefon, za čiji pronalazak vlasnici nude nagradu.

- Ako neko pronađe telefon koji je među stvarima ukraden, Samsung S25 Ultra, lično ćemo mu udeliti nagradu - napisali su.

Kako dalje tvrde, uspeli su da lociraju telefon u blizini mesta Uranopolis.

- Telefon smo uspeli da lociramo na plaži blizu Uranopolisa, preciznije kod "Ouranopoli Camping and Bungalows". Pretpostavljamo da je bačen u žbunje visoke trave kada smo dolazili sa policijom i dokazima o lokaciji da ga nađemo - navodi se u objavi.

Tvrdnje iz objave nisu nezavisno potvrđene, a nema zvaničnih informacija grčke policije o ovom konkretnom slučaju niti o tome da su zaista korišćeni ometači signala.