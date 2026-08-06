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U četvrtak u 14 časova pik ovog toplotnog talasa dostignut u Somboru, gde je izmerena temperatura od 40 stepeni Celzijusa, u Ćupriji 39, dok je 38 stepeni izmereno na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju mestimične pljuskove za večeras, ali ne i znatan pad temperature, te upozoravaju na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa (do 9. avgusta).

Rizik od širenja požara

Foto: RINA

- Usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim vetrom, ponegde i olujnim udarima. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara, sa najvećim meteorološkim rizikom danas - saopštio je RHMZ.

Upravo takvi uslovi već su doveli do požara širom Srbije, a vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Magliča do Polumira, kao i na Žaračkim planinama iznad Ušća i Seoceta. Požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su i stavljeni pod kontrolu nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja.

Vanredna situacija proglašena je u Bačkoj Palanci pošto se požar na deponiji ponovo razbuktao. Uzrok požara zasad nije poznat, a vatrogasne jedinice i dalje intenzivno rade na njegovom gašenju.

Foto: printscreen Instagram 192

Na padinama, na potezu od Magliča do Polumira, i dalje su aktivna mestimična žarišta. Požari su izbili u sredu, nešto posle podneva, na području od srednjovekovne tvrđave Maglič prema Ušću, uz magistralni put Kraljevo - Novi Pazar. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje duž železničke pruge, kao i strme litice iznad desne obale Ibra.

- Gašenje požara nastavlja se na više lokacija. Teren je izuzetno nepristupačan, zbog čega vatrogasna vozila ne mogu da priđu svim žarištima, pa pripadnici Sektora za vanredne situacije uglavnom intervenišu naprtnjačama sa vodom i ručnom opremom. Posao dodatno otežava vetar - izjavio je za Rinu gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.

Na području Žaračkih planina, iznad Ušća, požar je zahvatio više od 150 hektara borove šume i niskog rastinja, prenosi RTS. Požar je aktivan i iznad Seoceta, gde su se ekipe borile sa vatrenom stihijom i tokom jučerašnjeg dana.

Foto: MUP Printscreen

Helikopteri na terenu

Pripadnici Helikopterske jedinice MUP Srbije i juče su gasili požare na dve lokacije pomoću helikoptera "kamov ka32" i "superpuma" i H145.

Požari na potezima oko sela Borovac, Zagrađe i Mali Izvor brzo su lokalizovani, čime je sprečeno njihovo dalje širenje. Prema rečima načelnika Zaječarskog upravnog okruga Vladana Paunovića, u požarima je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Iako su požari stavljeni pod kontrolu, vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na terenu zbog mogućnosti ponovnog izbijanja vatre usled visokih temperatura i pojačanog vetra.

U selu Rakova kod Čačka preksinoć je izbio požar koji je zahvatio oko tri hektara livade i niskog rastinja. Vatra se brzo širila i ugrozila nekoliko objekata, a jedna žena je povređena nakon što se nagutala dima. Vatra je ugašena, uzrok požara zasad nije poznat, a pretpostavlja se da je izbio usled paljenja vatre na otvorenom.

Foto: RINA

Jedna osoba poginula u požaru

Načelnik Sektora MUP za vanredne situacije Luka Čaušić apelovao je na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi:

- U sredu smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koji je samo izazvalo. To je najteža posledica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez.

Foto: Tv Prva, Kurir

Od ponedeljka porast temperature

Prema prognozi RHMZ, danas će biti veoma toplo vreme.