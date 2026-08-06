Bivši ministar bezbednosti BiH Nenad Nešić za Kurir kaže da Elfeta Veseli u KPZ Tuzla uživa brojne privilegije.

- Prema informacijama koje sam dobio od časnih ljudi koji rade u KPZ Tuzla, Veselijevoj je izmišljeno radno mesto u hortikulturi kako bi stekla zakonsko pravo na godišnji odmor i izlaske. Ona je i predsednica Saveta osuđenica, odlučuje o pravima drugih zatvorenica, u stalnom je kontaktu sa rukovodstvom zatvora, sa njima pije kafu i taj položaj koristi i za sopstvene privilegije - tvrdi Nešić.

On ističe da se, prema informacijama kojima raspolaže, Veseli slobodno kreće tokom odobrenih izlazaka. Ljudi su je viđali kako opušteno šeta Ilidžom, nedaleko od mesta gde žive porodice žrtava.

- Ljudi koji rade u zatvoru kažu: "Niti manje žene, niti većeg zla." Čovek koji na takav način ubije dete, bez obzira na veru ili naciju, ne može se nazvati čovekom. To je monstrum - poručuje Nešić koji kaže da je ovo "sumrak pravosuđa kada su u pitanju srpske žrtve".

- Srbi su se bezbroj puta izvinjavali i za ono što jesu i za ono što nisu uradili, dok sa druge strane nikada nismo čuli ni jedno - "izvini" - kaže on.