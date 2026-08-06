Skandal! Elfeta Veseli šeta na slobodi! Zverski zaklala malog Slobodana (12), pa dobila vikende i opušteno uživa na Ilidži!
Uprava Kazneno-popravnog zavoda Tuzla i zvanično je potvrdila ono o čemu se danima govorilo - Elfeta Veseli, osuđena na sramnih 13 godina zatvora zbog zverskog ubistva dvanaestogodišnjeg srpskog dečakaSlobodana Stojanovića 1992. godine, još od septembra 2024. koristi vanzavodske pogodnosti i opušteno šeta na slobodi!
Uprkos monstruoznom zločinu koji ljudski razum ne može ni da pojmi, ona danas ima pravo na slobodne vikende, izlaske u grad i odsustva.
Zatvorska uprava ovu skandaloznu odluku pokušala je da opravda birokratskim procedurama, navodeći da je Veselijeva odslužila tri petine kazne.
- Ona je ranije neosuđivana, ne raspolažemo podacima da se vodi novi krivični postupak, tokom izdržavanja kazne zatvora nije disciplinski tretirana, klasifikovana je grupa A i član Veća osuđenika, te nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila je uslove za odobravanje korišćenja vanzavodskih pogodnosti - naveli su iz KPZ Tuzla u zvaničnom saopštenju potpuno šokirajući javnost dodavanjem da ovakve pogodnosti zapravo predstavljaju "jačanje odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za samostalan život".
Saznanja o izlasku Elfete Veseli iz zatvora prvi je u javnost izneo bivši ministar bezbednosti BiH Nenad Nešić, navodeći da su mu informacije dostavili, kako je rekao, "časni ljudi" iz KPZ Tuzla.
Ministarstvo pravde BiH se najpre proglasilo potpuno nenadležnim, pravdajući se tvrdnjom da "ne raspolaže operativnim podacima" o kretanju osuđenika i prebacujući vruć krompir na upravu tuzlanskog zatvora.
Monstruozan zločin
Zločin koji je Veselijeva počinila jedan je od najmonstroznijih zabeleženih tokom rata u BiH.
Mali Slobodan Stojanović imao je samo 12 godina kada se u julu 1992. u selu Kamenica kod Zvornika, nakon što je sa roditeljima pobegao od napada muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića, tajno vratio u selo samo da bi spasio i odvezao svog psa.
Tamo ga je zarobila pripadnica Diverzantskog odreda tzv. Armije BiH Elfeta Veseli. Dečaka je zverski mučila, a obdukcija čuvenog patologa dr Zorana Stankovića otkrila je jezivu istinu - malom Slobodanu bilo je izbijeno šest zuba, stomak mu je bio rasporen u obliku krsta, odsečene su mu uši, a na kraju je zaklan i bačen u jamu.
Kako je pisalo u optužnici, Veseli je dečaka uhvatila za kosu i stegla rukama, da bi potom prislonila njegovu glavu na svoja prsa i zaklala ga prerezavši mu vrat i grkljan, a zatim njegovo telo odgurnula od sebe govoreći, dok je čistila krv sa odeće: "J*bem mu mater, šta uradi od mene?!".
Nakon rata, Veselijeva je mirno živela u Švajcarskoj punih 20 godina, izbegavajući pravdu sve do izručenja 2017. Osuđena je na sramnih 13 godina zatvora, a redovni istek kazne predviđen je za 2029. godinu.
Odluka KPZ Tuzla izazvala je talas ogorčenja među zvaničnicima i predstavnicima udruženja žrtava u Republici Srpskoj.
Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH rekla je da je zgrožena saznanjem da su oni koji su bili dužni da sprovode pravdu ubici deteta omogućili pogodnosti.
- Ovo je teška uvreda za porodicu žrtve i srpski narod. U BiH i njenom pravosuđu očigledno postoji sistem nagrađivanja za počinjena zverstva nad nedužnom srpskom decom - rekla je Cvijanovićeva dok je Milorad Dodik, predsednik SNSD ovu odluku ocenio sramotnom.
- To je direktno poniženje srpskih žrtava, malog Slobodana i svih nas.
Mlađan Crkvenjaš, autor scenarija za film "Slobodan", o tragično preginulom dečaku, koji je u bliskim odnosima sa porodicom Stojanović ističe za Kurir da je vest da Veseli može nakon svega slobodno da se šeta - potresla ceo narod:
Bolna rana
- Ovo je bolna rana celog srpskog naroda i svih porodica koje su izgubile svoje najmilije. Dozvoliti dokazanom i osuđenom ubici da izlazi iz zatvora kada god poželi je samo dokaz kakva je država BiH i kakav je stav države BiH i njenog pravosuđa prema srpskim žrtvama. To pokazuje da pravosuđe u BiH ne postoji i da se sudi isključivo jednoj strani. Sud BiH je samo produžena ruka sistema koji ima za cilj obespravljivanja Srba, kako bi im se poslala poruka da za njih u Bosni nema mesta.
Crkvenjaš podseća na tragičnu sudbinu dečakovih roditelja:
- Pokojna Slobodanova majka Desanka bila je žena-heroj. Praktično je umrla za Slobodanom, toliko je patila za njim, a nekoliko godina kasnije preminuo je i otac Ilija. Da su živi i da znaju da njegov ubica danas slobodno šeta, ponovo bi umrli od tuge - zaključuje Crkvenjaš za naš list.
Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže za Kurir da je sama kazna zatvora od 13 godina za monstruozno ubistvo dečaka uvreda za srpski narod.
- Žena monstrum ne bi smela da ima bilo kakve povlastice jer se radi o strašnom zločinu. To pokazuje nepravedan i selektivan odnos pravosuđa BiH prema srpskim žrtvama. Ovim je poslata još jedna zlokobna poruka da je poželjno ubijati srpsku decu i da to - nije strašan zločin.
Bivši ministar bezbednosti BiH Nenad Nešić za Kurir kaže da Elfeta Veseli u KPZ Tuzla uživa brojne privilegije.
- Prema informacijama koje sam dobio od časnih ljudi koji rade u KPZ Tuzla, Veselijevoj je izmišljeno radno mesto u hortikulturi kako bi stekla zakonsko pravo na godišnji odmor i izlaske. Ona je i predsednica Saveta osuđenica, odlučuje o pravima drugih zatvorenica, u stalnom je kontaktu sa rukovodstvom zatvora, sa njima pije kafu i taj položaj koristi i za sopstvene privilegije - tvrdi Nešić.
On ističe da se, prema informacijama kojima raspolaže, Veseli slobodno kreće tokom odobrenih izlazaka. Ljudi su je viđali kako opušteno šeta Ilidžom, nedaleko od mesta gde žive porodice žrtava.
- Ljudi koji rade u zatvoru kažu: "Niti manje žene, niti većeg zla." Čovek koji na takav način ubije dete, bez obzira na veru ili naciju, ne može se nazvati čovekom. To je monstrum - poručuje Nešić koji kaže da je ovo "sumrak pravosuđa kada su u pitanju srpske žrtve".
- Srbi su se bezbroj puta izvinjavali i za ono što jesu i za ono što nisu uradili, dok sa druge strane nikada nismo čuli ni jedno - "izvini" - kaže on.