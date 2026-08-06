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Dragačevska budilica već najavljuje početak jedne od najpoznatijih manifestacija u Srbiji - 65. Sabor trubača u Guči, koji će i ove godine okupiti ljubitelje trube, dobre hrane, tradicije i nezaboravne atmosfere.

Dragačevo se sprema za veliki jubilej

Zoran Pantelić direktor Doma kulture Lučani, istakao je da jubilarni sabor ostaje veran tradiciji i onome zbog čega Guča decenijama privlači goste iz svih krajeva sveta.

- 65. sabor trubača zadržava svu tu priču u tradiciji. Od toga ne odustajemo. Ne odustajemo od dragačevskih domaćina, od onoga što folklor donosi svojom šarolikošću, pričom, gostoprimstvom. Ono što je najbitnije jeste da očekujemo da i ove godine našu malu varoš na obalama Bjelice posete ljudi porodično, čak tri generacije, što je najlepše videti na ulicama Guče. To je ono što nas posebno raduje, kada vidimo mlade, roditelje i bake i deke koji zajedno dolaze da uživaju u saboru - rekao je Pantelić.

On je naglasio da je dolazak u Guču i dalje velika čast za sve trubače, a da prestiž osvajanja "zlatne trube" ne gubi na značaju.

- Za sve one koji imaju priliku da pričaju o Guči, bilo pre sabora, tokom njega ili posle, znaju koliko je to važno. Mi možda povremeno u Guči trubu i odložimo, ali truba jednostavno nije samo ta tri dana. Ona traje kroz priču pobednika i svih onih finalista koji su se pojavili tokom Dragačevskog sabora trubača. To ostaje zapisano i to je deo jedne velike tradicije - istakao je direktor Doma kulture Lučani.

Foto: Kurir Televizija

Muzej trube i veliko takmičenje

Posetioci će tokom sabora moći da obiđu i Muzej trube, stalnu postavku koja čuva uspomene na najvažnije trenutke ove manifestacije i ljude koji su obeležili istoriju trubaštva.

- Muzej trube je postavka od 50. sabora trubača, ali to je stalna postavka koja se dograđuje i menja. Pamtimo sve one zaslužne, kako iz vremena sabora, tako i posle toga. Oni zadržavaju mogućnost da ostanu u toj stalnoj postavci, ali se naravno pojavljuju i mlađi. To je postavka koja traje 12 meseci. Za svaki sabor pripremamo nešto posebno, a ove godine imamo i izuzetnu postavku Željka Utvara. Otvaranje izložbe je u petak u 12 časova, odmah posle otvaranja 65. sabora trubača - najavio je Pantelić.

Kada je reč o takmičarskom delu, tradicija ostaje ista - subota je rezervisana za mlade orkestre, dok će u nedelju snage odmeriti najbolji.

- Subotu smo posvetili mladim orkestrima, dajemo im važnost jer je to za njih veliki izazov. Oni očekuju nedelju i ono veliko finale. U nedelju će se predstaviti 16 finalista, a u 18 časova najbolji dobija najveće priznanje, da o Guči priča trubačku i domaćinsku priču i da pošalje poziv za naredni sabor trubača - rekao je Pantelić.

Zećirovići čuvaju tradiciju

Da je Guča mesto gde se spajaju generacije pokazuje i priča porodice Zećirović. Isidor Zećirović i njegov sin Mihailo, koji je sa samo 15 godina osvojio zlatnu trubu, govorili su o ljubavi prema muzici i očekivanjima pred ovogodišnji sabor.

Isidor je istakao da su spremni za nastup i da jedva čekaju početak najveće trubačke smotre.

- Jesmo, jedva čekamo da svane dan. Guča je ona najbolja, zato što su sa svih strana Srbije odabrani najbolji trubači. Tu je 16 najboljih orkestara koji se takmiče i svi oni najbolje znaju šta treba da rade i kako treba da rade. Što se tiče muzike, svaki kraj Srbije ima nešto svoje, svoju tradiciju i svoj način sviranja, i svako je u tome najbolji na svoj način - rekao je Zećirović.

On je podsetio da je porodica dugo čekala veliki uspeh u Guči, a da je 2024. godine došlo vreme za osvajanje najvažnijeg priznanja.

- Učestvujemo od 2011. godine, a 2024. smo uspeli da osvojimo zlatnu trubu. Tada je kormilo preuzeo podmladak, moj sin Mihailo. Ja sam ga formirao od malih nogu i on je odrastao uz trubu i orkestar - rekao je Isidor.

Foto: Kurir Televizija

Mihailo je otkrio koliko je truda uložio kako bi došao do velikog uspeha.

- Mnogo sam vežbao, svaki dan i svaku noć. Nisam stao dok nisam došao do toga da mogu tako da sviram. Kada sam izašao na pozornicu, imao sam malo tremu jer mi je prvi put bila velika scena, ali sam odsvirao sve kako treba. Kada su me proglasili za najboljeg trubača, to mi je bilo puno srce. Sa 15 godina pobediti u Guči je veliki uspeh za mene i za moj orkestar - rekao je Mihailo.

Kako kaže, ljubav prema trubi nasledio je od oca.

- Prvi put sam počeo da sviram sa sedam godina. Moj otac je imao orkestar, ja sam svaki dan bio tu, slušao kako vežbaju i tako sam zavoleo trubu. Danas sviram sa njim u orkestru i to je nešto što mi mnogo znači - ispričao je mladi trubač.

Foto: Kurir Televizija

Za porodicu Zećirović uzor je bio legendarni trubač Fejat Sejdić.

- Njega pratimo od malih nogu. Najviše ga cenimo i poštujemo. Idemo njegovim stopama, pratimo njegove stare snimke, muziku, ponašanje, čak i belu garderobu po kojoj je bio prepoznatljiv. Trudimo se da nastavimo tim putem - rekao je Isidor.

Na kraju razgovora uputili su poziv svima da posete Guču i osete atmosferu koja se, kako kažu, ne može opisati rečima.

- Ko je došao jedan put u Guču, sigurno se vratio nekoliko puta. To je nezaboravan doživljaj. Guča diše u svom tradicionalnom Dragačevu, tu ima svačega što ljudi treba da vide. Treba samo da dođu i da osete šta se dešava u Guči - poručili su Zećirovići.

08:13 "OD SEDME GODINE SAM UZ TRUBU, DANAS SVIRAM SA OCEM!" Emotivna priča porodice Zećirović pred 65. Sabor trubača u Guči Izvor: Kurir televizija

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