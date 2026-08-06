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Nakon nekoliko dana paklenih vrućina i temperatura koje su se približavale 40 stepeni, Beograd je konačno zahvatila kiša, donoseći dugo očekivano osveženje.

Prethodnih dana prestonica se suočila sa snažnim toplotnim talasom i temperaturama koje su bile izuzetno visoke. Kiša je donela osveženje i pad temperature, ali se vozačima savetuje dodatni oprez zbog mokrih i klizavih kolovoza, kao i moguće smanjene vidljivosti.

U narednom periodu očekuje se promena vremena, uz nestabilnije uslove, povremene lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će temperature biti nešto niže i prijatnije u odnosu na prethodne vrele dane.

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RHMZ je prethodno izdao upozorenje na toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a najizraženiji je bilo juče i danas.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snazi je narandžasti meteo-alarm.

Pljuskovi s grmljavinom tokom večeri

Prema najnovijem upozorenju RHMZ, u naredna dva-tri sata na istoku, odnosno u Banatu i Timočkoj Krajini, kao i na području Šumadije i Pomoravlja, juga Bačke i u brdsko-planinskim predelima lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni vetar sa udarima preko 17 m/s (oko 60 km/h), stoji u najavi objavljenoj u 17.15 časova.

I na širem području Beograda u narednih dva tri sata mogući su pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni vetar.

U ostalim predelima malo oblačno ili vedro uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u petak (07.08.) veoma toplo. Ujutro i pre podne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 25 °C, a najviša od 34 do 37 °C.

Za dane vikenda (08 - 09.08.) na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalne temperature od 32 do 36 °C.

Sledeće sedmice (od 10.08.) pretežno sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka (krajnje izolovana). Temperatura u porastu - dnevni maksimumi od 34 do 39 °C.