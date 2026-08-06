Očekivati da će u Hrvatskoj priznati ratne zločine, etničko čišćenje Srba i zločinačku akciju Oluja, posle 31 godine negiranja i revizije, bilo bi samo još jedno neispunjeno očekivanje. Ipak, minimum očekivanja, od jedne države članice EU i njenog državnog vrha je da tri decenije nakon sukoba, ministri javno ne šalju ratnohuškačke poruke prema Srbima. Ali baš to se dešava. Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić kaže da žali što nije učestvovao u Oluji, a ministar ekonomije Ante Šušnjar je čak zapretio novom Olujom.

Koliko god da ova retorika ima cilj da zastraši Srbe, naš narod se ipak uzda u državno rukovodstvo svoje zemlje i odlučne poruke predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji poručuje: „Nikada više, nećemo dozvoliti ni “Bljesak”, ni “Oluju”. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije, neće biti pogroma i stradanja srpskog naroda”.

Da li su u Zagrebu i dalje ratni huškaši protiv Srba?